Derfor tar vi betalt for journalistikken

Meninger

De siste ukene har mange henvendt seg til Opdalingen og oppfordret oss til å slutte å ta betalt for artikler om koronaviruset. De mener vi må «ta en for laget» og sikre alle tilgang til alt om korona. Opdalingen har et viktig ansvar for å informere om det som skjer, spesielt om koronaviruset. Vi har en viktig rolle i å sørge for at så mange som mulig i Oppdal og Rennebu får med seg de retningslinjene som gjelder i vårt lokalsamfunn. I en tid der nettet og sosiale medier flommer over av falske nyheter, er det ekstra viktig å ha redaktørstyrte medier som viderebringer troverdig informasjon.

Helt siden koronaviruset for alvor kom til Norge, har vi i Opdalingen hatt klare regler for hvilke saker som skal være tilgjengelig for alle, og hva vi forbeholder våre abonnenter. Vi har all informasjon fra myndighetene, helseråd, retningslinjer og det som omhandler liv og helse åpent og tilgjengelig for alle lesere. Ingen skal dermed gå glipp av informasjon som er av samfunnskritisk betydning. Dette utgjør et stort antall artikler, og vi har de siste ukene hatt mange flere åpne artikler enn vi pleier. De artiklene vi velger å ta betalt for, handler ikke om samfunnskritisk informasjon. Dette er artikler som for eksempel handler om reaksjoner på krisen eller konsekvenser for næringslivet.

Taper 95 prosent av omsetningen. Minimum! «Sesongbutikken» Nerskogen Landhandel er helt avhengige av hyttefolket, men i fritidsboligene er vinduene mørke.

Også Opdalingen trenger inntekter for å kunne drive bedriften, på lik linje med alle andre bedrifter. Over flere år har annonseinntektene til Opdalingen og landets aviser blitt redusert, de er flyttet over til Facebook, Google og andre nettsteder. Og nå som koronatiltakene har rammet mange konsertarrangører og bedrifter, så har de kuttet ut mange annonser. Det betyr at våre annonseinntekter går enda mer ned nå enn de har gjort. Opdalingen er ikke alene om å ha det tøft nå. Mange mediehus opplever at annonseinntektene stuper, og det har allerede kommet permitteringer. Dermed er våre abonnenter viktigere enn noen gang, og det er svært viktig for oss å ha artikler som folk ønsker å betale for å lese.

Vi i Opdalingen jobber hardt for å levere viktig journalistikk om Oppdal og Rennebu. Nå mens pandemien herjer jobber vi døgnet rundt og legger all viktig samfunnsinformasjon åpent. På lesertallene ser vi at dette er svært etterspurt blant våre lesere. Samtidig blør vi økonomisk ved at nesten alle annonser avbestilles. Vi driver nå utstrakt journalistisk virksomhet for mye større kostnader enn vi har inntekter.

Så ja – vi er definitivt med på å ta en for laget.