- Det hjelper ikke at bygda er smittefri, om flere tusen smittes i Trondheim

Meninger

Et flertall av formannskapet i Oppdal kommune ved Sp, Venstre og KrF har nå vedtatt, at folk «utenbygds» forbys overnatting i Oppdal. Dette til tross for at kommuneadvokaten og kommunedirektøren, mener at det folkevalgte organ ikke har hjemmel for dette.

Vi har et statsapparat Helsedirektoratet, Folkehelseinstitutt og helsedepartementet som jobber i døgndrift for å bekjempe Covid-19. Bekjempelse av viruset er en nasjonal dugnad, vi må alle jobbe i samme retning. Oppdal kan ikke lukkes ned med forbud. Det hjelper ikke at bygda ikke har noen med smitte - dersom Trondheim får flere tusen. Hva skjer den dagen en oppdaling drar til byen?

Forbudet gjelder overnatting i kommunen. Overnatting i kommunen, kan være ektefeller med delt omsorg for barn som bor en uke i en annen kommune og en uke i Oppdal - men som nå ikke får være sammen pga. forbud.

Overnatting i kommunen kan være en langtransportsjåfør som må overholde hviletid. Overnatting åpner også for at familiemedlemmer til coronasmittede kan bo på hytta, men ville du reist på hytta dersom din ektefelle ble syk?

Vedtaket har også konsekvenser for næringsdrivende i kommunen, som nå blir påført ekstra tap av omsetting. Lovligheten av vedtaket blir derfor av prinsipiell art. Dersom vedtaket er fattet ulovlig, kan det åpne for erstatningssak fra næringsdrivende til kommunen, hvor kommunen må kompensere for tap av inntekt i en periode hvor ulovlig vedtak er opprettholdt.

Har kommunestyret hjemmel til å forby innreisende overnatting i kommunen?

Nei sier kommunens advokat Kristian Nordheim.

Vi sender vedtaket gjort i formannskapet til lovlighetskontroll, det er enkelt og greit et spørsmål til Fylkesmannen om formannskapet i Oppdal har hjemmel til å fatte slike vedtak.