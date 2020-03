Gjensidig tillit er grunnlaget for håndtering av en krisesituasjon

Meninger

Koronakrisen vil vi måtte leve i i mange måneder. Skal en komme ut av en krisesituasjon må folket ha tillit til øverste myndigheter og øverste myndigheter må ha tillit til at folket forholder seg til de tiltak som blir innført.

Sveriges tidligere statsepidemiolog og WHO rådgiver Johan Giesecke støtter sin etterkommer Anders Tegnell i at: «Tar man fram tiltak som befolkningen opplever som irrelevant, vil folk stille spørsmål med dem som har effekt».

Det er viktig at tiltak diskuteres, men det er avgjørende for krisehåndteringen at alle følger opp de tiltak som øverste myndighet har gitt. Man må ikke på lavere autoritetsnivå undergraver øverste myndighets autoritet ved å komme med tiltak som er i konflikt med gjeldende tiltak. Det er derfor problematisk at kommuner kommer med skjerpende tiltak som øverste myndighet er uenige i og som kan oppleves som irrelevant. I tillegg er det svært uheldig med typer uttalelser som svekker øverste myndighetspersoner tillitt i en slik krisesituasjon.

Koronakrisen er global og må løses på globalt nivå, ellers vil den kunne slå tilbake. Nasjonale tiltak kan komme i konflikt med lokale tiltak. Men over tid kan ikke lokale miljø isolere seg. Det kan slå tilbake på en brutal måte så lenge viruset er i befolkningen.

Det er viktig å se kommuners lukking av kommunegrenser og andre begrensninger i disse perspektivene. De viktige tiltakene er på kort og lang sikt «avstand og hygiene». Kommunenes særskilte tiltak forsvares med liten kapasitet i helseapparatet, men synliggjør også en holdning til at en har «mangelfull tillitt» til at egen lokalbefolkning og tilreisende. Føler de generelle tiltak. Løsning av krisen må bygge på gjensidig tillitt.

