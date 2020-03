- Vi er avhengige av hverandre og hyttefolket beriker bygda vår på alle vis

Meninger

Kjære rennbygger og hytterennbygger.

Vi er alle i en forunderlig situasjon som vi aldri har opplevd før. Vi som innbyggere får ikke dra utom bygda uten å havne i karantene.

Våre gjester og hytteinnbyggere får ikke overnatte her, og oppfordres til kun helt nødvendige besøk. Dette må vi forholde oss lojalt til for å bidra til så raskt som mulig å komme i normalt gjenge igjen.

Det er særdeles viktig at vi nå oppfører oss med omtanke og respekt for hverandre.

Dette gjelder ikke minst på sosiale media. Vi må også akseptere at vi har ulikt syn på ting og at noen i frustrasjon kan uttrykke seg som en ellers ikke ville gjort. Det kan være lurt som Trygve Lundemo skriver i adressa, gå noen runder rundt huset før en utdyper sin mening.

Vi registrerer at mange hyttebeboere føler at de ikke er velkommen til bygda. Vi tror vi har de aller fleste av bygdefolket med oss, når vi sier at dere beriker bygda på alle vis. Dere er engasjerte og bidrar i de tiltak som gjøres til glede for både fastboende og tilreisende.

Eksempel på dette er tilrettelegging av turstier, løypekjøring, kulturarrangement (Nerskogskonserten) og mange andre sosiale sammenkomster.

Selvfølgelig ser vi og er glad for at hyttebyggingen og dere hyttebeboere bidrar veldig godt til arbeidsplasser, aktivitet og inntekter til bygda. Men samtidig ønsker vi å dele den fantastiske naturen med så mange som mulig.

På samme måte som vi bygdefolk drar til byen for handling, teater, konserter og andre severdigheter.

«By og land-hand i hand”, vi er avhengige av hverandre.

Så får vi håpe denne situasjonen blir normalisert om ikke alt for lenge og ønsker både bygdefolk og hyttebeboere velkommen til fjells og på hyttene sine.

GOD PÅSKE.

Med vennlig hilsen,

Rennebu Næringsforening

Ivar Langklopp.