- Formannskapet har ansvar for Oppdals innbyggere, så flertallet valgte å lytte til kommuneoverlegen

Meninger

Liv og helse først, og Oppdal tar del i den nasjonale dugnaden, det er det ingen tvil om.

Siden vi først fikk mistanke om koronasmitte i Oppdal har krisestaben iverksatt strenge tiltak for å begrense smitte både i egen bygd, men også fra Oppdal og til andre deler av landet. Vi har de siste ukene vært vitne til de strengeste tiltakene som har vært iverksatt i Oppdal i fredstid. Om vi har handlet riktig blir opp til historien å bedømme. Politisk har vi i alliansen hatt som innstilling at det er bedre å være føre var, enn etter snar. Vi har satt, - og setter liv og helse til Oppdals befolkning i førersetet.

I formannskapet denne uken valgte vi å stemme for å opprettholde en streng linje også i uken som kommer. Kommuneoverlegen var klar på at hun ønsket at vi videreførte en streng linje for å holde antallet smittede i Oppdal nede. Formannskapet i Oppdal har ansvar for Oppdals innbyggere. Flertallet i formannskapet valgte å lytte til kommuneoverlegen og opprettholdte en streng linje i vedtaket som ble gjort.

Nasjonalt har man også innført strenge og omfattende tiltak mot smitten. Nasjonalt oppfordrer man til minst mulig reising rundt om i landet, og har innført nasjonalt hytteforbud. Flest mulig bør holde seg hjemme hos seg selv så mye som mulig for å begrense smitten. Lokalt oppfordrer vi også til dette, - men går i vedtaket i formannskapet enda lenger ved å si at man ikke skal overnatte i Oppdal om man ikke bor fast i Oppdal, eller har sin arbeidsplass i Oppdal.

Vedtaket legger til rette for næringslivet ved at de som har sin arbeidsplass ikke omfattes av forbudet, men ber samtidig de som ikke omfattes av forbudet til å vise ekstra hensyn. Vi opprettholder imidlertid en strengere linje enn hva mindretallet var villig til å gjøre for å i størst mulig grad begrense smitten i Oppdal. Videre er det gjort unntak for personer som har eldre og/eller syke familiemedlemmer boende i kommunen, og som kommer til Oppdal for å ivareta disse. Samt unntak for barn/fosterbarn/foreldre/fosterforeldre som overnatter i kommunen for å gjennomføre fastsatt samvær/oppholdstid etter barneloven/barnevernloven.

Koronakrisen vil også bli en økonomisk krise som vi må komme oss ut av. Formannskapet gjorde torsdag vedtak for å starte arbeidet med hvordan vi lokalt skal avhjelpe den økonomiske situasjonen. Fremover vil det være svært viktig for oss at vi er offensive, og har stort fokus rettet også mot hvordan vi skal få Oppdal fortest mulig ut av den økonomiske krisen når situasjonen en dag normaliserer seg.

Vi registrerer nå at enkelte representanter i kommunestyret fremmer lovlighetsklage på vedtaket gjort av flertallet i formannskapet. Det står man selvfølgelig fritt til å gjøre. Det er ingen enkel sak for oss å gå imot kommunedirektøren og kommuneadvokaten sin tilrådning, men vi mente det var viktig å lytte til kommuneoverlegens råd. Vi vil alltid sette liv og helse til Oppdals befolkning først. Så er spørsmålet om kommune har lov til dette. Jussen spriker på dette området, noen klar forståelse av hva kommune kan og ikke kan gjøre har vi enda ikke fått.

Vi mener derfor det er riktig av Oppdal kommune å opprettholde en streng linje nå, den har vi sett har fungert bra i den situasjonen vi har hatt til nå, også får vi gjøre en ny vurdering av situasjonen og de lokale tiltakene om en uke.

Ola Husa Risan, Gruppeleder Sp

Morten Olsen, Gruppeleder Krf

Haakon Nordseth, Gruppeleder V

Ingvild Vikan, Gruppeleder Sv