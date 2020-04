Koronavettregler i krisetid

Meninger

Hvis alt hadde vært som normalt, så hadde Røde Kors minnet Norge om fjellvettreglene nå som vi nærmer oss påske. Påsken er jo høytid for turer i fjellet og fjellvettreglene er et viktig redskap for å unngå at turen ender med at hjelpekorpsene til Røde Kors eller andre må rykke ut med bistand. Men alt er ikke som normalt akkurat nå. Med koronaviruset står vi foran en alvorlig folkehelsekrise som vil berøre oss alle, uansett om vi blir syke eller ikke. Dette er ukjent terreng, og vi trenger gode råd. Røde Kors har derfor utviklet Koronavettreglene så vi ikke skader oss selv eller andre.

Det viktigste med de ni Koronavettreglene, er dette: Vi skal unngå å smitte hverandre med korona, og vi må hjelpe hverandre med å håndtere de vanskelige følelsene som isolasjon og andre utfordringer skaper for mange. I fjellet er det som kjent avgjørende med god planlegging og innhenting av kunnskap for å unngå skader, at vi må be om hjelp fra redningstjenesten eller havner på legevakta. Det samme gjelder for godt koronavett. Det er avgjørende framover at spredningen begrenses slik at helsevesenet klarer belastningen i en kritisk tid for både Norge og verden.

Det er godt å se hvordan Rennebu håndterer denne nye situasjonen, de aller fleste lytter til gode råd, følger reglene og oppfører seg fornuftig. Vi ser også at mange sier hei til hverandre, og heier på hverandre. La oss fortsette med det! Denne helsekrisen er både fysisk og psykisk, vi må jobbe aktivt for å hindre de verste konsekvensene av at folk mister sosial omgang med andre. Her i Rennebu Røde Kors har vi de siste ukene tilpasset aktivitetene våre slik at verken deltakere eller frivillige utsettes for ekstra smittefare.

Vi gjennomfører digitale møter og utfører andre nødvendige oppgaver/ forberedelser med så få samlet som mulig for å redusere risiko.

Vi har også en viktig rolle som støtteaktør for lokale og nasjonale myndigheter og vi er klare til å bistå om behovene oppstår også i vårt lokalsamfunn/ fylke.

Det brukes naturlig nok mye tid på smittevern og forberedelser i forhold til dette med gjennomganger av rutiner og praktisk gjennomføring i Rennebu Røde Kors nå, vi hadde også nylig medlemmer med på smittevernopplæring. Samtidig nærmer påska seg og vi skal som alltid ha høynet beredskap gjennom hele påska, nytt av året vil som et resultat av smittevern være at vakta er hjemmebasert. Med hjemmevakt øker responstiden vår selvfølgelig noe men ikke dramatisk da vi har gode planer/ rutiner for gjennomføring av årets «påskevakt / beredskap» men ønsker å minne om koronavettregel nr 9 : «ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser utenfor eget hjem»

Vi er klare til både å fortsette og ruste opp innsatsen vår, at så mange som mulig utviser godt koronavett er det viktigste bidraget for å begrense skadene av denne folkehelsekrisen.

Dette er Koronavettreglene:

1. Følg myndighetenes råd til enhver tid, sjekk helsenorge.no

2.Vår oppførsel kan redde liv. Ta ansvar for å unngå smittespredning.

3. Aksepter egne og andres følelser. Det er normalt å føle seg trist, lei, forvirret, bekymret eller sint under en krise.

4. Ikke bruk alkohol eller andre rusmidler for å takle en stresset situasjon. Håndter følelsene dine på en sunn måte.

5. Hold kontakt med venner og familie på telefon, epost eller sosiale medier.

6. Vis omsorg og ta spesielt kontakt med noen du tror kan oppleve ensomhet. Ikke gå på besøk til noen som er i karantene eller isolasjon.

7. Ikke bidra til at frykt for viruset fører til stigmatisering av enkeltmennesker eller grupper.

8. Ta vare på deg selv. Spis sunt, vær i aktivitet og få nok søvn også om du jobber hjemme eller er i karantene.

9. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser utenfor eget hjem.

Det er langt til Italia og Spania, men skrekkscenene derfra er kommet tett på. Enkelte steder snakker de om at en hel generasjon eldre er blitt borte i løpet av et par uker. Det er hjerteskjærende beskrivelser fra pårørende som ikke får pleie sine syke slektninger, eller engang delta i begravelsen. En slik virkelighet har vi heldigvis delvis unngått så langt i Norge og spesielt i Rennebu, men sammen må vi fortsette å ta ansvar for å hindre smittespredning. Vi er ikke trygge før alle er trygge.