Meninger

Skrevet av Rune Skjolden, Rennebu KrF

Opdalingens artikkel tirsdag 31.mars om Formannskapets behandling av barnehagesaken trenger noen presiseringer.

Formannskapet i Rennebu hadde barnehagesituasjonen oppe til behandling på sist møte. Der ble det vedtatt å etablere en avdeling ved Vonheim barnehage.

Saken ble ikke hastebehandlet, men behandlet som en vanlig sak av formannskapet. Pga koronasituasjonen fungerer formannskapet som Rennebus kommunestyre.

I det samme møtet ble det vedtatt å utsette en oppstart ved Innset barnehage høsten 2020. Rennebu kommune har fritt barnehagevalg. Det betyr at far og mor kan søke og få plass til barnet i den barnehagen de ønsker. Kommunen betaler for disse plassene. Pr i dag leier Rennebu barnehageplasser i Oppdal kommune for ca 1,9 millioner kroner.

Sp og KrF har bedt kommunedirektøren se på kostnadene for å tilby barnehageplasser på Innset. Det har også vært holdt et åpent møte med bl.a. småbarnsforeldre på Innset for å vurdere interesse for et tilbud.

Kommunestyret og formannskapet har ikke sagt nei til barnehage på Innset. Vi har derimot utsatt saken til rulleringa av økonomiplanen til høsten.

KrF vil fortsatt arbeide med alle interesserte for å ha barnehage på Innset.