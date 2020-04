Det er ikke avgjørende med et stort kontaktnett

Meninger

Skrevet av Odd Nyberg

Svar til Børge Dahle - Næringskoordinator i Rennebu

Mannsdominerte arenaer i offentlig sektor Børge Dahle svarer på Odd Nybergs kritiske leserinnlegg etter ansettelsen av Marit Bjerkås.

Her kommer min vurdering angående fordeler og ulemper med et kontaktnett for å etablere bedrifter på landsbygda, det å være næringskoordinator. Min erfaring har jeg fra drift av campingplass og etablering av to restauranter.

Etter NTH jobbet jeg noen år som forsker ved SINTEF i Trondheim. Der var det noen som stadig kontaktet vår sjef med gode ideer. Min sjef svarte etterhvert at den beste til å gjennomføre gode ideer ofte er den som kommer med ideen. Det ble noe roligere da.

Da jeg og min kone overtok Gullvåg Camping, så vi raskt at resultatene var helt avhengig av egeninnsats. Etter over 30 år er det fortsatt slik - heldigvis. Vår bankforbindelse så at driften gikk bra, og vi ble derfor spurt om å overta et bygg i Soknedal med overnatting/restaurant som banken ønsket å selge. I mellomtiden hadde vi også etablert en restaurant på Oppdal med mange ansatte. Alle disse tre foretak er etablert, driftes med overskudd, og skatt betales til felleskapet.

Det er nærliggende å tenke på et prosjekt på Fagerhaug som ble etablert av folk som nok hadde kontaktnettet du mener er så viktig, og som mange bare kan drømme om.

Etter min mening burde dette anlegget vært plassert i området der Biltema bygges nå, for dermed å fange opp både sommer- og vinterturisme med Stølen Skisenter på en side, og E6 på andre siden. Da hadde nok tallene hos proff.no vært bedre, tror jeg. Ideen ble faktisk i 1995 forelagt daværende ordfører i Oppdal...

Stort kontaktnett er nok en fordel, men som du ser er det slett ikke avgjørende.