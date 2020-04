- Vi trenger positivitet, humor og trivelige opplevelser. Vi må planlegge, spekulere, glede oss til og se fram til noe

Meninger

Skrevet av Maj Britt Svorkdal Hess

Det har vært ei rar påske.

Både sånn og sånn egentlig. Vi blir oppfordra til å ta opplevelsesturer i nærområdet, men det er begrensa hvor sjarmerende en sånn tur blir i snøstorm, uansett hvor mye Kvikk lunsj og appelsiner du har tilgang til. Og ja da – jeg vet at det er for bagateller å regne imot hva fryktelig mye folk opplever rundt omkring i verden nå.

Men jeg er som veldig mange andre, opptatt av meg selv og min egen lille verden, det er der jeg befinner meg mesteparten av tida. Innimellom «tvinger» jeg meg selv til å løfte blikket, og få litt perspektiv på tilværelsen, og som regel er det en nyttig handling. Jeg ser et privilegert bortskjemt menneske med gullhår i rompa.

Ettertanke, refleksjon og takknemlighet, alt dette kjenner jeg på når jeg vender blikket utover og ikke bare innover. Samtidig som jeg kjenner på det, så kjenner jeg også på oppgitthet, frustrasjon og kraftig irritasjon. Særlig han med hentesveisen over dammen irriterer meg sånn at jeg nesten kan kjenne på ei øyeblikkelig, risikofylt stigning av blodtrykket. Når absolutt hele verden er i ferd med å gå av hengslene sitter han og påberoper seg enevelde herredømme som den klokeste og mest reflekterte statslederen på denne kloden.

Sammen med andre statsledere som agerer strutser og tror at dette viruset forsvinner bare de forbyr folk å omtale det, skulle han vært forvist til ensomhet på ei øde øy i Nordishavet.

I den mer private sfære kan jeg faktisk også kjenne på irritasjon over vår egen statskanal. Informasjon er viktig og riktig, og i så måte har NRK og andre medier gjort en viktig jobb. Samtidig blir jeg både lei og oppgitt over den tilsynelatende utømmelige mengden med nyheter som kan spys ut i sending etter sending og i avis etter avis, på nett og papir.

Min gamle svigermor er dårlig til å skifte kanal, så hos henne går det i NRK og Corona fra hun står opp til hun legger seg. Det vi ikke får med oss sjøl får vi mer eller mindre riktig gjengitt i daglige telefonsamtaler med henne.

All denne informasjonen kan bli for mye for et friskt og noe yngre menneske, og at dama er mer redd enn det som bra er, er det ingen tvil om. Det minste lille snufs eller hark kan være livstruende, og den psykiske helsa blir kraftig undervurdert. Jeg kan både slå av tv’ n og skifte kanal og se Sinnasnekkern for n’te gang, løse kryssord, bake, ut å gå en tur.

Men hva med alle dem som ikke har den samme muligheten? Som amatør på de aller fleste område skal jeg selvfølgelig ikke uttale meg om noe jeg ikke har kunnskap om, men min sunne fornuft (som jeg selv tror er det om ikke annet) sier meg at for mye eller for lite duger ikke denne gangen heller. De som har anlegg for å bli redde blir reddere, og de som ikke gidder å høre mer, gir mer eller mindre blaffen i hele Covid19 far(s)en.

Kanskje er det et resultat av nettopp det som gjør at folk drar på harryhandel som ingenting har hendt, eller arrangerer privatfester? Jeg er såpass naiv at jeg tror at hvis bare de fleste av oss får tilstrekkelig riktig informasjon, og litt annet som får tanker og hode over på andre kanaler, så er vi i stand til å ta kloke valg som bærer oss igjennom denne krisa også.

Noen vil det selvfølgelig være som uansett ikke lar seg affisere, og noen blir mer engstelige enn det som godt og nødvendig er, men de aller, aller fleste tror jeg er fornuftige og gjør det som er riktig. Jeg er sånn laga at når det blir pepra med elendighet, kriser, dommedagsprofeti og elendighet – da kobler jeg ut.

På ett punkt er jeg ikke i stand til å ta innover meg noe mer. Det verste som kan skje meg da kjenner jeg på, er at jeg blir likegyldig. Dette er for alvorlig til det. Vi trenger positivitet, humor og trivelige opplevelser. Vi må planlegge, spekulere, glede oss til og se fram til noe, det tror jeg ligger til ethvert menneske sin natur. Hvorvidt den gleden en ser for seg er et slekts treff med 100 søskenbarn, en fjelltur med en god venn eller en storbyferie med kjæresten er ikke så viktig. Det å ha noe å se fram til og glede seg over er det viktigste. Vi må leve.

I mine daglige møter med speilet ser jeg en skikkelse som på håret ligner en krysning av Madam Mim og Hufsa i Mummidalen. Gubben lot nabojenta ta barbermaskina, noe jeg synes blir litt dramatisk. Toppetasjen har helt klart et forbedringspotensial, både sånn og sånn.

Ei tidligere korvenninne sa at hun våget seg ikke ut i frykt for å møte en unge eller tre. De kunne få seg en skrekkopplevelse for livet sånn som hun så ut, mente hun. Enda godt vi ikke trenger å bruke energi på festsveiser i mai måned, for ikke å snakke om den trange bunaden som henger i skapet.

Jeg gleder meg til fotdame og frisør igjen er operativ. I mellomtida koser jeg meg med vintersysler som snømåking og en kopp te under pleddet foran ovnen, og gleder meg på våren som jeg vet kommer.

Ta vare på deg selv og dem du er glad i.