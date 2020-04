Norge åpner, men vi kan ikke ta av

Meninger

Spredningen av koronaviruset er under kontroll, og nå starter Norge gradvis å åpne opp igjen. Enkelte idrettsaktiviteter kan gjennomføres hvis retningslinjene følges, og frisører, hudpleiere og fysioterapeuter kan gjenåpne under visse forutsetninger. Enda viktigere er det at barnehagene åpner fra 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO. Da åpner også videregående skoler for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, og universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte.