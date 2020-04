Ulike fagperspektiv gir ulike forståelser

Meninger

Men forståelsen av hvordan en pandemi kan bekjempes må baseres på et bredt faglig grunnlag og på tverrfaglig forskning. Medisinsk kompetanse er avgjørende, men mange andre fagområder er like relevante. Det kan være sosiologi eller statistikk. Innenfor medisin er spesialområder som epidemiologi og medisinsk antropologi i denne sammenheng svært relevant.

WHO og Folkehelseinstituttet besitter denne tverrfaglike kompetansen og er til en hver tid oppdatert på forskning på området. Det er derfor avgjørende for håndteringen av krisesituasjonen at alle følger de råd som blir gitt fra disse fagligmiljø.

Diskusjonen om nasjonale ulike strategier og kommunale skjerpende tiltak skaper utrygghet i befolkningen. En ser at ulike fagfolk legger vekt på ulike perspektiver. Vektlegges et medisinsk eller økonomisk, et globalt, nasjonalt eller lokalt, et kortsiktig eller langsiktig perspektiv?

Kommunale skjerpende tiltak ser ut til å ha et lokalt, medisinsk og kortsiktig perspektiv. Da er isolasjon en tilsynelatende god strategi. En løsning må imidlertid baseres på en global, medisinsk og langsiktig strategi sett opp i mot økonomisk og andre samfunnsmessige konsekvenser.

I tillegg fører ulike tiltak fra ulike forvaltningsnivå og fagmiljøer til en forvirrende informasjon som skaper usikkerhet og unødvendig frykt.

I vår region har diskusjonen om hytteforbudet fått stor oppmerksomhet. Debattantene uttaler seg fra ulike perspektiv uten å klargjøre hva de vektlegger. Da hytteforbudet ble vedtatt, ble hyttefolket utpekt som de ”uansvarlige”. Dette ble kommunisert i unødvendige negative uttalelser. Irrelevante tiltak som ”brøytestopp i hytteområdet” ble basert på manglende tillitt til hyttefolk. Ikke rart at hyttefolket følte at de urettmessig ble omtalt som ”synderne” i den nasjonale dugnaden.

I en nasjonal dugnad må alle være med å ta ansvar og dele på de belastningene som dette medfører. En isolasjonsstrategi favner mest om egne interesser i et kortsiktig perspektiv, men er relevant i forhold til det faktum at beredskapen og behandlingskapasitet lokalt og nasjonalt var for dårlig.

Covid-19-viruset viser seg å ha spesielle egenskaper. Risikogruppen for alvorlig sykdom er vel definert. Barn og unge ser ut til å kunne leve sine liv på en tilnærmet ”normal” måte. Generelle tiltak med bevissthet om ”avstand og hygiene” er en forutsetning.

Det er først og fremst barn og unge som må bære de langsiktige konsekvensene av denne epidemien. Det er derfor viktig at alle nå går sammen om å redusere frykt, skape tillitt til de nasjonale tiltak som er innført og bygge framtidstro for barn og unge.

La barn få føle glede ved å kunne gå til barnehage og skole igjen.

Planlegger online- gudstjenester Oppdal Kristne Senter håper de vil nå ut til enda flere når de streamer gudstjenestene sine.