Viktig å holde hjulene i gang

Meninger

Koronakrisen er tung både for oss privat og for mange organisasjoner og bedrifter. For Oppdal og Rennebu vil det bli litt bedre når hytteforbudet oppheves på mandag. Da vil det trolig komme mange «innestengte» hyttefolk, og det betyr mye for handelsstanden. Det er også høyst usannsynlig at det vil bli noe særlig med utenlandsferier i år, og dermed trolig flere norske besøkende til vårt vakre fjellrike.