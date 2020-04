Meninger

Skrevet av Ingvill Dalseg, nestleder hovedutvalg kultur, Trøndelag Fylkeskommune (H)

Christianne Bauck-Larssen, leder av kultur-, idrett, og friluftslivkomiteen, Trondheim kommune (H)

Kulturlivet har vist en fantastisk kreativitet i utviklingen av digitale tilbud i en tid hvor konserter og andre kulturopplevelser har blitt umulig eller vanskeliggjort. Digitaliseringen av samfunnet har pågått lenge, også innenfor kultursektoren, som forestillingen The Metropolitan Opera på Trondheim kino, men etter korona-utbruddet har bruken av digitale medier tatt syvmilssteg. Konserter arrangeres i sosiale medier, museer viser frem sine samlinger på internett og møter på Litteraturhuset arrangeres digitalt.

Dette er i utgangspunktet nødløsninger i en vanskelig tid, ingenting kan erstatte fysiske møter og arrangementer fullt ut. En lydmann sa: «Rammstein på i-pad sucks». Det er det nok stor enighet om. Men gjensynet med Børge Pedersen fra Ila kirke, via Adresseavisen, varmet. Og hvor mange fulgte ikke messe fra St.Olavs domkirke strømmet i påsken? Eldre og andre som ikke så lett drar i kirken eller har lang reisevei, fikk messen hjem i stuen. Vil DDE også sende sin neste konsert digitalt, samtidig som den spilles live – og vil det bety at færre møter som publikum?

Dette vil og må fortsette, ikke bare innenfor kulturlivet og kulturnæring, men også næringslivet generelt, frivilligheten, innenfor demokratisk styring og i kirken. Digitale løsninger gir mulighet til å oppleve det samme over hele fylket nesten uansett hvor vi bor. Som da tre forfatteres turne i regi av Den kulturelle skolesekken, ble avlyst. Med kreativitet og formidlingslyst tok forfatterne fatt og produserte et digitalt alternativ til skoleelevene, ikke bare fikk skoleelever i Trøndelag fortsatt et tilbud, men tilbudet ble tilgjengelig for elever i hele landet.

Erfaringene fra korona-tiden kan snus til noe positivt hvis vi benytter denne muligheten til å ta i bruk nye ideer og andre løsninger. Derfor passet det utrolig bra at regjeringen har plusset på bevilgningene til bredbåndsutbygging i Trøndelag. Nå må vi bruke pengene godt, slik at hele Trøndelag blir digitalt.

De digitale mulighetene er mange. Kreativiteten i kulturbransjen er uendelig. Legger man til rette for at disse to faktorene kan utvikle seg sammen, vil vi kunne få mange nye og spennende digitale formidlings- og møteplattformer fremover. Ikke som en ren erstatning av fysiske møter og arrangementer. For som lydmannen sa, “Rammstein på i-pad sucks”. Men som et tillegg, og alternativ for de som trenger det.

Spørsmålet blir nå hvordan vi kan legge til rette for videre bruk av digitale løsninger innen kulturliv, frivillighet og næringsliv? Hvordan kan vi bidra til kompetanseutvikling og samarbeid slik at Trøndelag blir en vinner på feltet?