Fine fruer og andre skapninger

Meninger

Skrevet av Maj Britt Svorkdal Hess

Da jeg gikk videregående skole først på 80tallet, husker jeg særdeles godt at jeg lo da en av mine medelever fortalt at i enkelte kretser der hun vokste opp, var det vanlig at kvinnene brukte sin manns navn og tittel som en slags identitet. Både når damene presenterte seg og i mindre hyggelige anledninger som for eksempel i sin egen dødsannonse, titulerte de seg som fru Direktør Olsen, eller fru Advokat Hansen, legefrue Pedersen og prestefrue Andersen.

Ved å benytte disse titlene fikk de høyere status og plasserte seg antagelig selv høyere opp på rangstigen enn røkla. Jeg husker at jeg syntes det var litt artig, men i den konteksten var det vanlig og utbredt forsto jeg. Det har aldri vært i tankene mine, og feminist som jeg har fått meg fortalt at jeg er, det skulle tatt seg ut! Desto mer underlig forekommer det meg da at vi nå i 2020 omgir oss med sånne titler med det samme formålet villig vekk.

Det er Treningsfrue, Pilotfrue, Fotaballfrue, Komikerfrue og Hollywood frue for å nevne noe. På digitale plattformer og i underholdnings og mediebransjen popper disse fruene opp som paddehatter, som et gufs fra fortidens noe mer kjønnsbetingede hverdagsliv. Lengre i «likestillingskampen» er vi altså ikke kommet.

Ja for det må være innafor og si at akkurat denne tituleringa er nokså kjønnsrelatert? Jeg har til gode å lese om sykepleiermann og direktørmann, selv om det skal sies at undertegnede ikke akkurat er jevnlig leser av blogger på nettet. Å være noe bare i kraft av det mennesket en deler livet med forekommer meg veldig rart.

Det er godt mulig at disse fruene har både doktorgrader og gode jobber, men utad framstår de som et «påheng» til et bedrestilt mannfolk. Beklager – men dette synes jeg er mange skritt tilbake. Jeg skjønner og forstår at i denne sammenhengen som overalt ellers i samfunnet så er det store orakelet penger og inntekt. Det lages blogger i en verden som andre finner interessante, og som skaper disse fruene om til lønnsomme forretningskvinner, og deres fremste forretningsidé er mannen sin «tittel».

Så lenge det finnes etterspørsel så vil det være tilbud, selvfølgelig, men det er lov å synes at det er litt rart. Treningsfrue er ok – ei frue som liker å trene og som har innlegg om dette på nettet, der skjønner jeg terminologien. Men pilotfrue? Mannen min er pilot, og det gjør meg spesiell? Mannen minn kjører tømmer, men jeg tror det er et stykke fram til at tittelen tømmerkjørerfrue blir en salgsartikkel. Når pilotfrue går ut i media – og blir lytta til som en av de fremste ekspertene vi har i landet???, og utbasunerer at hun IKKE akter å sende sin ett år gamle sønn til barnehagen i disse coronatider, da blir jeg faktisk provosert.

Og ja – jeg vet at dette er mye medieskapt, men hele verden lytter til det som blir sagt og skrevet. De presenterer en «sannhet» for veldig mange. Denne fruen er redd for ungen sin, sånn som alle oss andre, og hun mener det er utrygt å sende han tilbake til barnehagen. Hun akter ikke å la det kjæreste hun har være noen prøvekanin.

Jeg kjenner absolutt ingen mødre eller fedre eller andre omsorgspersoner som vil at ens egne barn skal være prøvekaniner. Derimot kjenner jeg mange foreldre som i disse dager faktisk ikke har så mange valg, og som har barna sine tilbake til barnehagen. Både av økonomiske og andre årsaker må de tilbake til en mer normal hverdag, både for sin egen og andre sin del. Jeg kjenner sykepleiere, barnehageansatte, butikkmedarbeidere, vaskere og mange andre yrkesgrupper som hver dag utsetter seg selv, og derfor også dem rundt seg som de er utrolig glade i, for smitte.

Hverdagene deres gir veldig mange av dagens småbarnsforeldre og andre, ingen muligheter til å ta sånne valg som pilotfrue tydeligvis har mulighet til å ta. Hun har sikkert god nok økonomi til å være hjemme med sin ettåring, og det er fint. Å være hjemme med egne barn er helt flott, men både av økonomiske og samfunnsmessige årsaker, så er det for mange en umulighet.

Også her synes jeg å kjenne et gufs fra fortiden på mange måter. Har du god økonomi, gode nettverk og god status, så kan du «kjøpe» deg fordeler de aller fleste bare kan drømme om. Å endre samfunnets ulikheter og forskjeller er en fryktelig vanskelig oppgave. Verden er blodig urettferdig på mange måter, og vi har utrolig mye å være stolte av i Norge. Ulikhetene blir ikke så tydelige når alle har samme mulighet for blant annet utdanning og helse, og det setter jeg og mange med meg stor pris på. Spalteplass gitt en pilotfrue for å påpeke ansvarlighet for eget barn, setter andre foreldre i et dårligere søkelys som de absolutt ikke fortjener.

Jeg heier på hverdagsheltene, uten fruetitler, det er disse heltene som holder hverdagshjulene i gang – og takk for det.