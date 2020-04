Når applausen stilner

Meninger

Skrevet av Ingvild Vikan, Oppdal SV

Vi nærmer oss 1. mai, som er en kamp og festdag. I år vil nok festen bli noe annerledes enn vi er vant til, men kampene for arbeidsfolks rettigheter og solidariteten med hverandre er viktigere enn noen sinne.

Kriseår avslører mye om er samfunn. Koronakrisen er en av de største krisene samfunnet vårt har blitt stilt overfor på mange år. Hvordan vi møter krisen forteller mye om samfunnet vårt og hverandre.Det handler først og fremst om solidaritet og hvordan folk er villige til å stille opp. Og det er stadig vekk gode eksempler på at mange strekker seg lant for å hjelpe og beskytte dem i samfunnet som trenger det mest.

Det har vi sett gode eksempler på også lokalt i oppdalssamfunnet de siste ukene.

All honnør til alle dem.

Krisen viser også hvor sårbart samfunnet vårt er og at forskjellene i samfunnet vårt forsterkes.Det viser hvor avhengig alle er av fellesskapsløsninger og betydningen av at fellesskapet stiller opp.

Krisen viser også tydelig hvilke yrkesgrupper vi ikke klarer oss uten i samfunnet. Mange yrkesgrupper som har blitt tatt for gitt, er heltene i kampen mot sykdommen. Dette gjelder alle i helsevesenet, renholdere, butikkansatte og transportarbeider som har stått på for oss alle! De som nå jobber hardest for fellesskapet, er ikke de som er høyest lønna i samfunnet! Selv om applaus og gode ord er fint, må det nå sørges for skikkelig lønnsløft i disse yrkene med hele faste stillinger og en lønn å leve av!

430 000 personer i landet vårt er per nå helt eller delvis arbeidsledige. Det er ikke bare statistikk! Det er 430 000 grunner til å markere 1. mai, spesielt i år.

Det kommer til å bli tungt for mange framover, derfor må vi i fellesskap fortsette å stille opp for de som rammes, også etter at denne perioden er over.

Akkurat nå er det kanskje vanskelig å se for seg, men det kommer en tid etter koronakrisen også. Der applausen har stilnet og vi gradvis gjenopptar en vanlig hverdag.

SV skal fortsette å kjempe for et samfunn med et sterkere fellesskap og mindre forskjeller. Et samfunn for vanlige folk, der de på toppen bidrar mer.

Der lederlønninger går ned og heltene i kampen mot viruset for anstendig lønn!

Et samfunn for de mange, ikke for de få.

PÅ 1. mai står vi sammen om mer rettferdig fordeling av byrder og støtte, arbeid og fritid, av helse og muligheter.

Vi deler godene, men også byrdene.

Ha en fin 1. mai folkens!