Arbeiderpartiet på villmannskjøring med skuterimportørene i fjellet

Arve Lønnum, sekretæren for snøskuterimportørenes egen forening, har i dette mediet fått plass til å dele ut negative personkarakteristikker og slå hardt ned på røster som er kritiske til mer skuterkjøring i norsk natur. Dette er dessverre ikke noe nytt fra Lønnums miljø.

Bakgrunnen er vår bekymringsmelding om at Arbeiderpartiets kuvending i snøskutersaken sannsynligvis vil medføre at Arbeiderpartiet sammen med FrP og Senterpartiet vil sikre at det blir flere snøskutere, mer støy, økte lokale konflikter og mindre stillhet i norske hyttegrender. Dette gjør de ved å fjerne en regel om at du må en viss avstand (2,5 km) til hytta før du kan få løyve til å kjøre egen snøskuter. Regelendringen vil også ødelegge en rekke lokale arbeidsplasser som mister ekstrainntekten mange bønder har hatt ved såkalt leiekjøring av bagasje vinterstid.

At FrP og SP ønsker mer motorferdsel velkommen i natur er ikke noe nytt. Men at Arbeiderpartiet, som ønsker å være et ansvarlig parti med fokus på miljø, hopper over faglige råd, Stortingets egen utredningsinstruks, folkevilje og et flertall blant hyttefolk i Norge, er alvorlig. Det svekker tilliten til Arbeiderpartiet som et miljøparti når de på et så mangelfullt faglig grunnlag vil innføre en av de større endringene for motorferdsel i norsk natur på flere år.

Det er også alvorlig at Arbeiderpartiet, sammen med sine motorvenner, velger å se bort fra at Klima- og miljødepartementet jobber med en faglig utredning av disse spørsmålene, som skal være ferdig i løpet av året. Men faglige vurderinger i naturspørsmål er det tydeligvis ikke viktig å vente på. De har ikke engang tatt seg tid til å sjekke hvor mange titusener av hytter som nå kan søke om å få kjøre skuter i fjellet.

Det er noen enkle fakta i denne saken: Et flertall i befolkningen oppsøker fjellet og naturen for å finne stillhet, ro og uberørt natur, ikke for å se eller høre motorkjøretøyer. Flere løyver skaper mer støy og mer ulovlig kjøring. Et flertall har også fått med seg FNs naturpanels advarsler om at naturmangfoldet er i kraftig tilbakegang, også i Norge, på grunn av stadig flere menneskelige inngrep. Det er derfor bred støtte for at hensynet til naturen i større grad skal vektlegges, og at inngrep først kan vurderes etter grundige faglige vurderinger.

Vi er redd Arbeiderpartiets frieri til de som vil ha mer motorkjøring i naturen vil slå kraftig tilbake. For det første svekker det partiets miljøtroverdighet, og dytter miljøbevisste velgere over til andre partier. De overser også at i en rekke distrikter er motstanden mot motorferdsel større enn i flere tettbygde strøk. Men sist men ikke minst: De glemmer harmen og forbannelsen mange hyttefolk nå vil føle, fordi de trodde de kunne stole på en nasjonal kjøreregel. Men de vil nå oppleve at støynivå og trafikk i deres hyttefelt skal bestemmes av et organ de ikke har noen demokratisk innflytelse på, fordi de ikke har postadresse i samme kommune.

Til Arbeiderpartiet, Lønnum og andre som drømmer om mer motorkjøring i naturen, er det fristende å sitere fjellvettregel nummer åtte: «Vend i tide, det er ingen skam å snu».

