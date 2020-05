Alvorlig koronakrise i frivilligheten

Meninger

Siden nedstengingen av Norge 12. mars har det vært et forrykende tempo for å redde norske virksomheter med en rekke krisepakker, kompensasjonsordninger og lovendringer. Men sentrale samfunnsaktører er glemt. Virke har over 500 frivillige organisasjoner som medlemmer. De melder nå om at de står i en dyp krise, samtidig har samfunnet aldri før har hatt et større behov for dugnadsånden og de aktivitetene som frivilligheten skaper.

Det er sterke tall som nå kommer frem. Institutt for samfunnsforskning har kartlagt tapene på inntektene til de frivillige organisasjonene i Norge. De vil trolig tape 6 milliarder kroner på grunn av koronakrisen. Det vil si 18% av inntektene. Det vil bety at små og store organisasjoner over hele landet er truet av konkurs og nedleggelser. Det må tas grep.

Kulturminister Abid Raja var tidlig ute med en kompensasjonsordning for avlyste arrangementer, men det er også den eneste ordningen som er kommet for frivilligheten. Vi har fått en kompensasjonsordning for næringslivet, den var viktig Men nå er det på høy tid at kommer en egen tiltakspakke for frivilligheten.

Vi mener at regjeringen må ta fire grep for å sikre frivilligheten: momskompensasjonsordningen for frivilligheten fullfinansieres. Det må gis skattefradrag til personer og bedrifter som gir gaver til frivilligheten. Det må lages en egen kompensasjonsordning for faste kostnader for frivillige organisasjoner som har måttet stenge helt. Og det må gis støtte til de organisasjonene som har hatt særlig store tap av inntekter.

Men kommunene må også gjøre sin del og sikre den lokale frivilligheten. Virke oppfordrer alle ordførere til å kartlegge situasjonen for den lokale frivilligheten. På basis av dette må kommunen gi organisasjonene støtte og det må lages tiltak slik at den lokale frivilligheten ikke går med i dragsuget av koronakrisen. Et lokalsamfunn uten frivillighet er ikke et lokalsamfunn.

Skrevet av:

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen og direktør Virke ideell og frivillighet Inger Helene Venås.