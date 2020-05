Kommune-Norge blør og regjeringa somler

Meninger

En av hovedgrunnene til dette er skattesvikt – små bedrifter har ikke inntekter lenger, folk mister jobber og slutter naturlig nok også å betale skatt.

Men her har regjeringen sviktet kommunene. I det første forslaget til krisepakke da Norge nettopp hadde stengt ned, satte Erna Solberg av stakkarslige 250 millioner til kommunene. Vi snakker om institusjoner som har ansvar for utdanning, helsetjenester og helt kritiske deler av samfunnet. Hamar Arbeiderblad har skrevet at korona-krisen koster Ringsaker kommune 40 millioner kroner hver eneste måned. Det sier seg selv at det opprinnelige tilbudet regjeringen kom med var småpenger.

I tillegg til at pengene må bli flere, må de komme nå. Flere snakker om behandling av revidert nasjonalbudsjett, og at da skal det ordne seg for kommune-Norge. Men det skal ikke ferdigbehandles før i juni. Med akutte pengetap og kostnader hver eneste dag, er juni en evighet unna.

Mange kommuner kan rett og slett gå tom for penger hvis vi ikke hjelper dem nå. 2020 har vist seg å være et unntaksår vi ikke har sett maken til, det må vises i pengene regjeringen hjelper kommunene med. Og det haster. Kommuner uten penger betyr kutt i skoler, kutt i barnehager, kutt i omsorg og kutt i kultur. Det er vanskelig nok å tørre å tenke på resultatene, da sier det seg selv at de må få hjelp av en størrelse som faktisk monner.

SV krever penger på bordet raskt, det haster for både næringslivet, eldreomsorgen og skolen trenger at kommuneøkonomien er bunnsolid nå.