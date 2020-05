Går det feil vei med klimagassutslippene i Oppdal og Rennebu?

Meninger

Skrevet av Arne Rønning, nestleder MDG Oppdal og Rennebu

I lokalavisa Opdalingen står det i dag å lese at klimagassutslippene i Oppdal og Rennebu øker, og ved en overfladisk lesing av artikkelen, kan det virke som at vi gjør en dårligere jobb enn vi egentlig gjør i klimarabeidet.

Utslippene av klimagasser økte i Oppdal og Rennebu Nye tall fra Miljødirektoratet viser at klimagassutslippet er størst fra sektorene veitrafikk og jordbruk.

Misforstå meg rett, hver enkelt av oss, kommunen og næringslivet kan, og må bli flinkere på dette feltet. De fleste av oss vet også omtrent hva som må til, men vi fortrenger og utsetter det uunngåelige.

Imidlertid er det viktig å se bak tallene. Vi har en regjering som eksportertere utslippstall. Det er vel kjent at det drives utstrakt grønnvasking gjennom kvotekjøp, elektrifisering av oljenæringen og eksport av klimafiendtlig produksjon. Alt dette for å oppfylle Paris-avtalen best mulig, men uten at globale utslipp går ned.

Nå kan det virke som at regjeringen også forsøker å skyve skylden for økte utslipp ned på kommunene. Det er svært lite vi lokalt kan gjøre for å hindre de utslippsøkningene som kommer frem i oversikten fra Miljødirektoratet.

En viktig årsak til økningen i utslipp, er at både Oppdal og Rennebu har nasjonale hovedveier gående gjennom kommunen. Utregningsmetoden som blir lagt til grunn, medfører for eksempel at de 10 kiloene med CO2 jeg slipper ut på en tur til Trondheim og tilbake, blir fordelt på de kommunene jeg kjører gjennom. Som ledd i å redusere fossile utslipp, bestemte regjeringen at en andel biodrivstoff skulle blandes inn i det fossile drivstoffet. Biodrivstoffet ble for en stor del produsert ved å hogge ned regnskog i Brasil. Derfor ble denne andelen redusert, delvis av oljeselskapene, og beregningen av utslipp ble derved mindre flatterende for kommuner som Oppdal og Rennebu.

Samme forhold med drivstoffet, gjør seg gjeldende innen landbruk- og anleggsvirksomhet.

Beregningene tar dessuten ikke hensyn til de positive effektene jordbruk kan ha for karbonbinding. Det forgår i dag forskning på dette, og vi har antagelig et stort potensiale på dette.

Journalisten slår fast at Oppdal har dobbelt så store utslipp som Rennebu. Det er ikke så rart med tre ganger så mange innbyggere og 2,5 ganger så stort areal.

De umiddelbare reaksjonene mine her, som langt fra er kvalitetssikret så mye som en journalist bør gjøre, viser at vi alle må ha et kritisk blikk på det skrevne ord selv når det kommer fra seriøse media som Opdalingen.

Går vi videre inn i utslippstallene vil vi faktisk kunne lese at oppdalingene slipper ut «bare» 50% mer CO2 enn vi bør gjøre. Mens rennbyggene slipper ut 3 ganger så mye som ønsket.

Statistikk kan leses som fanden leser bibelen.