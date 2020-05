Dyremishandling angår oss alle!

Meninger

Mishandling av dyr er dessverre ikke uvanlig i Norge og stadig vekk hører vi om familiedyr, og da spesielt katter, som blir utsatt for grov vold. Ofte blir slike handlinger også filmet og delt i sosiale medier til underholdning for andre. Slik oppførsel viser manglende respekt for levende individer og er en direkte trussel mot både dyr og mennesker.