Regjeringen svikter kommunene - igjen

Meninger

Skrevet av Ingvild Vikan, Oppdal SV

Koronakrisen har satt kommunene i vanskelig en økonomisk situasjon. Så også i Oppdal. Kommuneøkonomien ser helt annerledes ut nå i mai 2020, 5 måneder etter at politikerne vedtok Kommunebudsjettet for 2020.

Tirsdag denne uka la regjeringen fram kommuneøkonomiproposisjonen som sin løsning for kommunesektoren. Det visste seg å være alt for svak medisin.

Mens kommunalministeren ber kommunene om å effektivisere, lar han samtidig sykepleiere og andre kommunalt ansatte ta regninga. Var det ikke slik at nøkkelpersonell skulle få høyere lønn!! Kommunalministeren skylder på at lønnsveksten ikke kommer til å bli så høy som tenkt og at kommunene får langt mer å rutte med.

Det ble som vi tenkte: Sykepleiere og andre helter fra korinaepidiemiden nok en gang skal klare seg med «knapper og glansbilder». Når applausen stilner, er det ikke vilje fra Høyreregjeringa til å følge opp! Dette er faktisk ikke godt nok, klapp på skuldra hjelper ikke!

Korona-krisa fører til inntektstap for kommune, i Oppdal steg arbeidsledigheten dramatisk (høyest i Trøndelag) på kort tid med svikt i skatteinngang som resultat. Endelig sum er ikke kjent, men summen blir ikke liten og vil ha betydelig virkning på Oppdals kommunebudsjett. Vi må ikke få reduksjon i innbyggernes tjeneste tilbud som følge av dette.

2020 viser seg å være et unntaksår vi ikke har sett maken til og det kommer til å henge ved i lang tid framover. Regjeringens og kommunalministeren medisin er mer effektivisering i kjent «Høyre stil». Her snakker vi ikke om fabrikker hvor det lar seg gjøre å drifte raskere. Dette handler om å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne innen Helse, rehabilitering og omsorg, barnehager, skole og kultur. Tjenester som får dårligere kvalitet og går utover de med mest hjelpebehov dersom man drifter dem raskere. Tvert i mot krever krisen flere forholdsregler som koster mer (Bla pga smitteverntiltak).

Krisen krever flere i jobb i helse og omsorg og at tjenesten blir tryggere enn noen sinne.

KS anslo 30.4 at ekstrautgifter og inntektsbortfall i 2020 vil utgjøre mellom 12,2 og 20 milliarder kr for kommunene. Hva dette betyr for Oppdal, vet vi ikke ennå, men at dette har stor virkning på kommunens økonomiske handlefrihet er helt sikkert!

SV krever at regjeringen legger mer penger på bordet, og at de kommer raskt!

Både næringslivet, helse og skole trenger mer enn noen gang at kommuneøkonomien er bunnsolid! Og i rike Norge har vi ikke råd til å la være!