Bare en katt

Skrevet av Tone I. Lundsaunet, Styreleder, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT)

Vi har lest om katten Conrad som ble funnet skutt på Oppdal miljøgjenvinning. Den ble tatt inn av Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag etter at de ble kontaktet av ansatte. Anne Andersen ved Oppdal miljøgjenvinning er mest opptatt av noen har vært på området (+). Ingenting om at saken bør politiannmeldes. En liten takk for at Conrad og de andre to kattene fikk veterinærbehanding og hjelp hadde jo vært en fin gest. Kattene har gode utsikter til å få et godt liv nå. Vi kan lese at kattunger er omplassert derfra tidligere. Det er bra, men om de ikke kastreres i nye hjem øker bare problemet. Det er også viktig at man stopper produksjonen. De voksne må tas inn. Om man bare plukker ut og omplasserer kattunger i tilsvarende situasjoner vil man ikke få noen ende på dette. Katter har lavest status av alle familideyr i Norge. Vi vil derfor oppfordre til at man alltid også hjelper de voksne i tilsvarende situasjoner.

Hva er problemet med at kattunger er gratis? Summen? Ja og nei. Hva er da problemet?

Den verdien vi tillegger noe er nært knyttet til vår forpliktelse til den.

Gratis kattunger er ikke behandlet mot innvollsorm. Ingen bruker penger på det, for så å gi de bort gratis.

Gratis kattunger er ikke vaksinerte. Ingen bruker penger på det, for så å gi de bort gratis.

Terskelen for å ta i mot noe som er gratis er veldig lav for noen, og det er lite gjennomtenkt hva det innebærer å bli eier av et familiedyr.

En som tar i mot gratis kattunge, vil sannsyligvis ikke vaksinere og kastrere den.

At kattungene er gratis, sier noe om hvor lav status den har hos eier.

Når du gir bort kattunger vil du sannsynligvis ikke komme med krav om kastrering, siden du selv ikke har kastrert din egen.

Gir du bort kattunger gratis, er du med på å underbygge oppfatningen om at de er verdiløse.

Hvis du tar imot kattunger gratis, er det større sansynlighet for at de er tatt fra mor for tidlig eller at de er lite sosialiserte med mennesker enn om du betaler for den.

Ved å ta imot en gratis kattunge er man med på å oppretteholde produksjonen. Det fødes allerede langt flere kattunger enn det finnes hjem til.

Ved å ta imot en gratis kattunge, er man med på å bekrefte at de er verdiløse og statusen deres vil aldri endres.

Når man lar det bli født kattunger, vil disse ta opp plassen til kattunger som allerede er overtallige og venter på et nytt hjem hos en organisasjon.

Kattungene dine har større sjanse til å få en ansvarlig eier om du tar betaling for dem.

Hvis du tar betaling for kattungene, kan man på forhånd gi kattungene ormekur, vaksine, helsesjekk. og ID-merkes.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for obligatorisk ID-merking. Det er kun gjennom obligatorisk ID-merking at kattens status kan økes. Chipen gir dyret en identitet, både med navn og fødselsdato. Eierens navn og adresse registreres også. Da først får den et reelt rettsvern.

Hjelp oss å hjelpe. Vær så snill og kastrer, vaksiner og id-merk katten din! Vil du gi en katt en ny mulighet ta kontakt med en frivillig organisasjon . Det er mange som venter.