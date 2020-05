En 17. mai vi vil huske for alltid

Meninger

Søndag er det klart for en 17. mai-feiring som blir noe helt utenom det vanlige. For første gang siden 2. verdenskrig blir det ikke barnetog, borgertog og store arrangement på skoler og grendehus. Det er forbud mot forsamlinger på over 50 personer, og det setter selvsagt en stopper for de fleste tradisjonelle 17. mai-arrangementene. Årets 17. mai blir dermed preget av spredt feiring. De heldige av oss får oppleve et korps som spiller i nabolaget, det kan kanskje sette den rette stemningen.