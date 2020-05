Feil SV, dette er påstander uten rot i virkeligheten!

Meninger

Skrevet av fylkespolitiker og gruppeleder Oppdal Høyre Ingvill Dalseg og stortingsrepresentant Høyre Mari Holm Lønseth

Med Høyre i regjering stiller staten opp for kommunene. Totalt er det utbetalt over 6 millioner kroner til Oppdal for å håndtere situasjonen rundt Covid-19, og det legges opp til at kommunene kan få ytterligere tilskudd. Ingvild Vikans påstander i Opp og Opdalingen den 14. mai om at regjeringen ikke stiller opp for kommunene, er feil.

Svært mange har blitt hardt rammet av koronaviruset. Nesten en halv million nordmenn er enten permitterte eller arbeidsledige. Både Trøndelag og Oppdal er rammet. I begynnelsen av mai var det over 18 000 helt ledige i Trøndelag. Kommunene har pådratt seg økte kostnader for å stoppe og håndtere smitten, samtidig som skatteinntektene går ned.

For Høyre er det viktig å sikre alle, gode og likeverdige tjenester der de bor. Det er i kommunene vi får de fleste av velferdstjenestene våre, som skole, barnehage og sykehjem. Derfor er en god kommuneøkonomi viktig for å sikre gode tjenester til folk. Dette har Høyre prioritert i regjering siden 2013, og vi prioriterer også vekst i kommunenes inntekter for 2021.

Vikans påstand om at regjeringen svikter kommunene, stemmer rett og slett ikke.

La oss vise det i tall:

Totalt har kommunesektoren fått utbetalt over 6 milliarder kroner for å håndtere koronapandemien. I tillegg varslet regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at kommunesektoren skulle få ytterligere 2,1 milliarder kroner for tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, tiltakspakke for barn og unge, tilskudd til mer digitalisering i skolen, bare for å nevne noe.

Oppdal kommune har hittil fått utbetalt bortimot 6 250 000 kroner.

Samtidig er det anslått at kommunesektoren vil spare 9,1 milliarder kroner som følge av lavere lønnsvekst og prisvekst.

I tillegg har regjeringen lagt opp til å redusere arbeidsgiveravgiften midlertidig, noe som betyr en innsparing på ca. 2,2 milliarder kroner for kommunesektoren. For kommunen og næringslivet i Oppdal utgjør dette om lag 2 millioner kroner.

I 2021 er det lagt opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner. Dette gir et godt grunnlag for å levere gode tjenester.

Ingen vet hva koronakrisen vil koste oss. Ingen vet hvor lenge krisen varer. Ingen vet hvilke konsekvenser dette vil få for kommunesektoren. For eksempel vet vi ikke hvor stor skattesvikten i kommunene vil bli. Dette erkjenner også Vikan at hun ikke har oversikt over.

Et utvalg med KS skal jobbe for å kartlegge konsekvensene virusutbruddet har hatt for kommunesektoren. De skal jobbe frem til april 2021 og komme med delrapporter underveis. Disse skal følges opp løpende. Det vil bli aktuelt å kompensere kommunene mer etter hvert som vi får større kunnskap.

Vi skal holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake. Vi skal skape mer og inkludere flere. Staten stiller opp for kommunene og det skal Høyre i regjering fortsette å gjøre.