Meninger

Her om dagen satt jeg i kommunestyremøte der en av sakene gjaldt detaljreguleringsplanen for et hyttefelt. Dette var dagen etter at mediene var opptatt av programutkastet til MDG der det i mediene ble tolket som en nærmest full stopp i all hyttebygging. De som så at det ikke var full stopp det sto i programutkastet, heiv seg på stopp i all tilknyttet infrastruktur, slikt som vann, strøm og avløp. Enkelte gikk langt i latterliggjøring og såkalt stråmannsargumentasjon.

I kommunestyret forsto jeg raskt hva utfallet ville bli, og at utfallet ville bli i tråd med det jeg mente var riktig, derfor satt jeg stille mens debatten gikk.

I ettertid har jeg fått spørsmål om ikke dette vedtaket egentlig var i strid med partiets linje i slike saker, jeg stemte jo mot fortetting i et område som allerede var regulert til fritidsboliger.

Ingenting er svart-hvitt i politikken. Den utbygging som skal skje, vil vi skal skje i områder som allerede er tatt i bruk. Det er imidlertid slik at det i områder som allerede er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, kan være andre verdier som fortsatt er delvis intakte.

Verdier som artsmangfold og beiteressurser er de viktigste i denne sammenhengen. I takt med at kunnskapsgrunnlaget vårt om slike forhold blir bedre, vil slike verdier kunne trumfe vårt ønske om fortetting. Noe det heldigvis gjør også i andre partier.

Denne gangen var det beitet som vant. Og som det ble uttalt fra en bonde; - for hver hytte som bygges i områder med utmarksbeite, forsvinner ressurser for meg uten at jeg blir kompensert på noe vis.

Vi må huske at enhver nedbygging av natur gjør at verdien av et område forringes for bortimot all fremtid. Ikke bare for dyr, planter og naturens øvrige organismer, men også for andre mennesker. Selv om vi ikke alle er grunneiere, har vi lovfestede rettigheter gjennom allemannsretten. Allemannsretten står sterkt i Norge, den gjør at vi kan drive friluftsliv innen visse rammer også på annen manns grunn. Mange friluftsområder er i dag under press på grunn av stor utbygging. Områdene stykkes opp av bebyggelse, gjerder, veier og annen infrastruktur.

Til sammen blir alle små og store tiltak enorme. Derfor er det viktig at vi tar beslutninger på grunnlag av de kunnskapene vi har tilgjengelige. Innimellom blir det nødvendig å gå tilbake på tidligere vedtak. Naturligvis kjedelig for den som blir rammet, men det er en del av det å være politiker å måtte treffe upopulære vedtak.

Når du kjøper ei hytte eller ei hyttetomt, kjøper du i praksis muligheten for enkel tilgang til allemannsretten og andre fellesgoder. Samtidig er du med på å øke presset på disse fellesgodene. For at ikke forringelsen av naturen skal bli altfor stor, må både nye hyttekjøpere og allerede etablerte fritidsinnbyggere, akseptere at tilgangen til vår felles natur blir noe vanskeligere. Kanskje vil utsikten fra hytta forringes av nybygg, kanskje må du passere andre fritidsboliger før du kan ta på deg skiene. For dette er konsekvensen av vår politikk med fortetting. Vi har allerede områder i Oppdal som er fortettet, noe som også har resultert i protester. Forståelig, men nødvendig for at flere skal kunne oppfylle drømmen om egen hytte.

Egen hytte ja, MDG tok jo også til orde for at vi må dele på de hyttene som er. Det er ikke vanskelig å konstruere gode argumenter mot slike ordninger, men allerede ligger 98 fritidsboliger ute på Airbnb i Oppdal. Utviklingen er med andre ord i gang.

Så registrerer jeg at flere har bedt MDG svare på hva vi skal gjøre for byggenæringen. Hva skal snekkere og andre håndverkere leve av? Nå er ikke MDG noe diktatorisk parti, heller ikke er vi kommunister som vil styre hvilke næringer som skal drives. Det enkle svaret på hva de skal leve av, er noe annet. Personlig tror jeg det er håp for den innovative delen av næringen. Nye og mer bærekraftige måter å bygge på er under utvikling. Vi vet det pågår prøveprosjekt på Nerskogen med mer bærekraftig bygging av fritidsboliger. Kan det ikke hende at fortetting, størrelsesmessig mindre fritidsboliger og andre byggemåter kan favorisere de små, lokale snekkerlagene framfor de store utenbygds aktørene som overtar mer og mer av byggingen?

Men intet tre vokser inn i himmelen, og mange store næringer har måttet omstille seg. Det er ikke lenge siden det var gruvedrift på Hjerkinn, det eneste man vet sikkert når det etableres gruvedrift, er at det har en ende. Slik er det også med oljenæringen, den vil ikke fortsette i sin nåværende form til evig tid. Kanskje står byggenæringen på Oppdal overfor en omstilling også?

Etter over 40 år i arbeidslivet og 8 jobbskifter, hvorav 4 på grunn av at virksomheten ble lagt ned, vet jeg at det blir ei råd. Selv om det kan se mørkt ut når man må innom NAV.

Heldigvis er verden langsomt, men sikkert på vei i en grønnere retning. Vi i MDG syns det går for langsomt og vi føler oss derfor som viktige pådrivere.

Det er ikke mer enn 5 år siden vi ble latterliggjort fordi vi påpekte farene med fluor i skismøring. I dag er det akseptert som fakta, og når bare testmetodene blir gode nok, vil fluor i skismøring ha samme aksept som doping.

Helt til slutt; Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein.

Arne Rønning

1.vara til kommunestyret i Oppdal for MDG