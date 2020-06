Trafikkstasjonene er åpne 24/7

Meninger

Skrevet av avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen

Lill Harriet Sandaune, gruppeleder for Trøndelag i FrP, skriver i et leserinnlegg i flere aviser i Trøndelag at Statens vegvesen bør skjerpe seg og komme tilbake til ordinær drift umiddelbart. Vi er tilbake i ordinær drift, og kjenner oss ikke igjen i påstandene til Sandaune.

Statens vegvesen stengte trafikkstasjonene for publikum fredag 13. mars for å bidra i dugnaden med å forhindre smitte av koronaviruset. Selv om vi stengte dørene for publikum kunne de aller fleste fortsatt få utført tjeneste sine ved å bruke våre digitale selvbetjeningsløsninger på vegvesen.no. Statens vegvesen har fulgt opp regjeringens digitaliseringsstrategi og brukt store ressurser på å utvikle løsninger som muliggjør et digitalt førstevalg. De digitale løsningene gir en enklere hverdag for både innbyggerne og næringslivet ved at vi kan levere bedre, enklere og mer effektive tjenester. Sandaune ber oss gå tilbake til ordinære åpningstider, men trafikkstasjonene har gått fra en tradisjonell åpningstid fra 08-15.30, til å være åpne hele døgnet. De fem ukene vi hadde stengt dørene for publikum hjalp vi fortsatt kunder med å få utført tjenester. Skilt ble sendt til kundene per post, vi besvarte et enormt antall henvendelser på telefon og e-post, og vi innførte flere dispensasjoner, blant annet forlengelse av utløpt førerkort. Mandag 20. april åpnet vi trafikkstasjonene for publikum igjen, men det som var nytt for kundene våre var at de måtte bestille time. Dette var i utgangspunktet et koronatiltak, men erfaringene våre viser at dette er et nyttig system som forteller oss hvor etterspørselen er, og gir oss muligheter til å styre ressursene for å sette på ressurser der behovet er størst.

En trafikkstasjon kan ikke sammenlignes med en dagligvarebutikk, men må sammenlignes med andre offentlige kontor som Nav, Politiet og Skatteetaten. De fleste offentlige etater har gått bort fra drop-in og innført timebestilling. Folk får fortsatt utført tjenestene sine, men de må planlegge besøket og bestille time. Fordelen er at de slipper kø og lang ventetid på trafikkstasjonen. Siden vi innførte timebestilling har vi hjulpet over 135.000 kunder på trafikkstasjonene. Vi har et godt tilbud i hele landet, og har flere ledige timer. De siste ukene har vi gjennomført teoriprøver på kveldstid og helg for å møte etterspørselen. Siden 20. april har vi gjennomført i underkant av 40.000 teoriprøver. Nettopp på grunn av timebestillings-systemet vet vi hvor etterspørselen er og kan derfor sette på flere ressurser.