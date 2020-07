FrP vil åpne breddefotballen

Meninger

På fredag kom den nedslående nyheten til Norges Fotballforbund (NFF): de får ikke ha ytterligere åpning av ballsporten i juli. Det begrunnes ut ifra smittevernhensyn. Frp mener at dette er synd, og skulle ønske at kulturministeren kjempet breddefotballens sak i regjeringskontorene. Dette kan velte mange fotballklubber i hele landet.

Senest tirsdag 7. juli sendte NFFs 18 kretsledere et brev til regjeringen der de roper om hjelp. De mener det haster med å få gjenåpnet breddefotballen.

Nå er det slik at vi igjen kan klemme venner, feste på byen og se fotball på storskjerm i fellesskap på Kontraskjæret, og så blir grensen trukket ved breddefotballen. Smittelovene er nødt til å være logiske, hvis ikke mister folk respekten for dem.

Hvorfor skal det gjelde andre regler for breddefotballen, enn for breddeaktiviteter som gjelder for barn og unge?

Hele det norske samfunnet har deltatt i en stor dugnad og de aller fleste har lagt ned en stor innsats for å hindre smittespredning. Mange har betalt en stor pris for disse tiltakene. Eldre har dødd alene på sykehjem, folk har mistet jobbene sine og andre står i fare for å miste hjemmene sine.

Heldigvis ser Norge ut til å ha fått smitten under kontroll, og vi deler alle et ønske om at samfunnet gradvis skal normaliseres innenfor smittevernmessige forsvarlige rammer. Idrett og fotball er en viktig del av norsk folkesjel, samtidig som det er en stor næring, viktig for folkehelsen og manges personlige velvære.

2565 lag og over 50.000 spillere over hele Norge får hverken trent som normalt, eller spilt kamper. Spillere fra 20 år og oppover, som ikke er en del av den såkalte toppfotballpiloten, er underlagt et særlig strengt smittevernregime. Blant mange av disse er det stor frustrasjon og en opplevd urettferdighet, hvor følelsen av at smittevernreglene rammer dem uforholdsmessig hardt.

Norges Fotballforbund har over tid bedt om at breddeidretten får lov til å starte opp igjen, gjennom at det blant annet tillates fotballtrening og kampaktivitet på alle nivåer i norsk fotball, slik som i for eksempel Danmark.

Nå håper vi i FrP at regjeringen vil snu, slik at vi kan få oppleve fotballglede på alle nivåer av idretten. Selv om mange av oss er glade i å se på fotball, må vi ikke glemme gleden det er å selv spille på sitt nivå, med sine lagkamerater og venner.