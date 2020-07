Din kjøttspising gjør en klimaforskjell

Meninger

Sommertid er plantetid. Ikke bare tid for å stelle med blomstene i hagen eller grønnsakene på jordet, men også tid for å spise mer plantebasert. Asparges, squash, rødbeter, gulrøtter, løk og maiskolber er ypperlig grillmat. Greenpeace slår et slag for norskproduserte, kortreiste grønnsaker.

I Norge har vi doblet kjøttforbruket vårt de siste 50 årene, selv om det har gått litt ned i det siste. Utslippet av klimagasser fra dyreindustrien utgjør omtrent 14 prosent av verdens totale utslipp – mer enn all transport på hele kloden.

Vi i Greenpeace verken mener eller tror at alle skal bli veganere. Men overdreven kjøttspising er et problem for verdens klima, miljøet, folkehelsa og dyrevelferden. Derfor har vi et globalt mål om å redusere produksjonen og forbruket av kjøtt- og meieriprodukter med 50 prosent innen 2050.

Hvis alle i Norge fulgte Helsedirektoratets kostholdsråd om å spise maks 500 gram rødt kjøtt i uka, så kan vi frem til 2030 redusere utslippene i jordbruket med 2,9 millioner tonn CO2. Å spise mindre kjøtt utgjør derfor en betydelig forskjell og er noe alle kan gjøre. God sommer med grønt på grillen!