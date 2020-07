- Noen hytter kan ikke styre hvor hovedfartsåren skal legges

Meninger

Skrevet av Odd Nyberg

Det er klart at E6 som hovedfartsåre fra nord til sør i Norge må prioriteres foran ønsker fra enkeltpersoner.

Mange mister sine hus, gårder og ja, også fritidseiendommer. Mange mister endog sitt inntekstgrunnlag da arbeidsplasser må legges ned.

Her er det snakk om avstand fra vei til hytter - uten riving.

Det er forskrifter for tillatt støynivå, så det bygges derfor støyvoller og støyskjermer for å få støynivået ned under disse strenge krav.

Å legge ny E6 ned mot Kløftbrua, og opp igjen, er både dumt og problematisk på alle måter. Slike bakker og svinger gir flere ulykker og påfører miljøet større belastninger.

Næringslivet og beboere langs E6 må finne seg i mange nye utfordringer - også verditap.

Det er for meg helt klart at noen hytter ikke kan styre hvor hovedfartsåren skal legges, men jeg forstår selvfølgelig at det må kreves støyskjerming.

Det som synes merkelig i denne saken er at slike åpenbare løsninger kommer så sent.

Men dette viser også at H/FrP i regjering som skapte Nye Veier for å se mer helhetlig på veiutbygging, gjorde det riktige. Vi kan alle glede oss over nye fine 4- felts veier i Norge.