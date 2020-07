Rennebu – Et godt sted å være?

Meninger

Skrevet av Tone Sæther Rønning, Ulsberg

Kjære Rennebu kommune. For drøye tre uker siden, den 18. juni, kom beskjeden som sjokkerte mange. Ulsberg, plassen som fra før av er kjent som «Å ja, du bor i det krysset der ja…» skal igjen få den gleden av å bli tildelt enda en vei. Nå har nemlig Nye Veier revurdert den allerede godkjente planen om å legge ny E6 nært der den ligger fra før av, og flyttet den lengre opp. Noe som ødelegger for mange, deriblant kommunen som helhet.

I 2007 valgte to hardtarbeidende og satsende innbyggere i vår kommune å avvikle gårdsdrifta og gå en ny vei. I dagens samfunn har det blitt slik at det ikke alltid lønner seg å drive gård, og at man derfor bør tenke nyskapende. Det var akkurat det Ingrid og Per Ivar Tørset gjorde. Da gårdsdrifta var avvikla startet arbeidet med et hyttefelt, som senere skulle vise seg å være et smart trekk, både for deres eget firma (JT-Bygg), andre firma i nærområde, beboerne i hyttefeltet, samt kommunen. Helt siden 2016 har Tørset Hyttegrend vært med på å skaffe arbeid til flere lokale aktører innen bygg- og anleggsbransjen, samt sikret kommunen inntekter i mange år framover. Feltet består av 19 tomter, og per dags dato står det oppført 6 hytter, hvor 5 av dem er bebodd og ei er nyoppført og til salgs. Rett i utkanten av feltet står det i tillegg 3 eldre hytter, som også blir berørt. Mange har vist interesse, både for den nyoppførte hytta, og for andre tomter, men etter nyheten om veien kom, stopper alt opp, hvem vil vel ha ei hytte som ligger rundt 100 meter fra en firefelts motorvei?

Siterer Nye Veier: «Vi har jo et mål med dette prosjektet om å gå i pluss. Det vil si at det skal ligge igjen mer dyrket mark etter oss enn det lå da vi kom…»

Ja – en bonde lever av dyrka marka, og uten den gir det null inntekt, da blir bonden satt i en vanskelig situasjon økonomisk, dette må vi unngå, HELT ENIG! Som eier av et hyttefelt er man helt avhengig av salg – dvs. uten et hyttefelt som trekker folk, blir det ikke noe salg. Da setter man plutselig eieren(e) av dette feltet i en vanskelig situasjon økonomisk. Både med tanke på lån og arbeid som er ferdig utført, men også med tanke på det som man har beregnet som en viktig inntektskilde, da også gjerne for flere innblandede (andre entreprenører), framover.

- Jeg forstår reaksjonen til hytteeierne Ordfører i Rennebu, Ola Øie, sier Rennebu kommune må vurdere de positive og negative sidene ved å flytte den planlagte E6-traseen nærmere Tørset hyttegrend opp mot hverandre, før det tas en endelig vurdering.

Ønsker vi utvikling og befolkningsvekst?

De fleste innbyggerne i Rennebu kommune er gjerne født og oppvokst i Rennebu, og da også mange av de som er bosatt på Ulsberg. Da blir det kanskje lett for at de som stiller seg kritisk til ulike forslag, vedtak og situasjoner, og som er født og oppvokst på Ulsberg blir sett på som «de som klager», fordi distriktene i Rennebu blir nedprioritert, sier ikke da at det nødvendigvis er slik det er, men det føles slik noen ganger. I enkelte situasjoner trenger man hjelp fra kommunen for å lykkes. Dette er en slik situasjon!

I tillegg finnes også av oss som faktisk har flyttet til Rennebu pga. fin natur og landlig beliggenhet, som synes det er best og finest og bo litt unna nærmeste nabo og vei, som faktisk selv har valgt dette. Både vi som er fast bosatt, samt hyttefolket, kom TIL kommunen, og TIL Ulsberg på grunn av den utrolig fine naturen, de fantastiske turmulighetene sommer som vinter. Stiene og løypene rett utenfor døra og ut i naturen, de rolige omgivelsene uten noe form for støy! Vi slipper å vandre langs, eller krysse vei, for her har vi faktisk muligheten til å ta både korte og lange turer i naturlig terreng, både på flatmark og opp mot fjellet. Helt perfekt!

Det må jo være positivt for Rennebu kommune som helhet, at selv om vi ikke flytter til sentrum av kommunen, Berkåk, at vi faktisk har valgt å flytte TIL kommunen, slik at det ikke bare blir fraflyttere! Det er ikke det at vi som bor utenfor Berkåk mener at det skal brukes like mye midler på oss, og at vi skal kunne forlange både i pose og sekk, vi har selv valgt å bosette oss et stykke unna sentrum, så at vi ikke kan gå på butikken – det er ok! Men – dersom vi blir fratatt naturen, områdene vi kom hit for, ødelegger muligheten for også de korte turene i vakre naturlige omgivelser, og NEI - asfalterte veier og overganger er ikke positivt, samt også inntektskildene til flere aktører (deriblant kommunen, både skatter og avgifter går rett til deres kasse), hvordan skal kommunen da kunne vokse?

Rennebu – et godt sted å være, heter det seg. Legg merke til «Rennebu», kommunenavnet, ikke bare «Berkåk». Klart skal det også være vekst på Berkåk, det er ikke slik at vi som bor litt utenom ikke liker oss på Berkåk, her må det ikke misforståes. Det absolutt beste er jo at det fornyes og utbedres både på Berkåk, men også på de litt mindre stedene i bygda! Og utbygging av ny vei – det er supert, det støttes fullt ut, men bare ikke godkjenn en plan som ødelegger for annen utvikling, som allerede er i gang, i kommunen vår.

Viser til utdrag fra Store Norske Leksikon, som sier at etter at Rennebu ble den kommunen den er i dag, i 1966, økte folketallet i kommunen. Det nådde toppen i 1982 med hele 3109 innbyggere, men har siden den gang gått jevnt tilbake. I perioden 2010-2018 var nedgangen i folketallet 3,1 prosent, mot hele 8,7 prosent økning i Trøndelag som helhet. I dag har kommunen en befolkning på knappe 2500 innbyggere.

Dersom vi ønsker en forandring på dette kan vi ikke stoppe for videre utvikling. Her går alt hånd i hånd! For at man skal kunne bosette seg et sted, og da bli boende, er man helt avhengig av at man finner seg en arbeidsplass i nærområdet. Ja, det er mulig å reise, men det finnes også grenser her, enkelte vil jobbe i nærområdet, og dette er da noe en kommune bør legge til rette for. Dvs. at man må skape flest mulig arbeidsplasser. Dette kan gjøres gjennom å regulere områder, slik som ved en ny planlagt vei, til næringsareal. Dette gjøres også ved at man støtter prosessen med utbygging av hytter fullt ut, uansett hvor i kommunen dette er tiltenkt. Det finnes mange som ønsker å bruke tid, penger og ressurser på å tenke nyskapning i kommunen vår – dette bør kommunen legge til rette for, ikke sette ned foten. Her skaper man vekst i kommunen, og man skaper arbeidsplasser! Dette fører på sikt til befolkningsvekst.

Ta for eksempel Oppdal. Se på mangfoldet i kommunen, både folk som trives best sentrumsnært og de som vil lengre ut på landet, og for all del – ikke glem hyttefolket. Det er helt umulig å si hvordan det ville ha vært, men uten hyttefolket, hadde ikke Oppdal vært i nærheten av så stort som det er den dag i dag! Eierne av fritidsboligene, samt turisme er noe en kommune kan leve godt på, dette ser man eksempler på mange steder. De har en helt fantastisk innvirkning på lokalsamfunnet generelt!

Rennebu har også kommet langt på fritidsboligfronten, men har enda et stor utviklingspotensiale, så la oss alle sammen gjøre vårt beste – som en samlet kommune! Nerskogen har kommet langt, Gisnadalen/Gisnåsen/Havdal har mange, Berkåk er på vei, og Ulsberg har slengt seg på! I likhet med alle de andre stedene i kommunen, så er det mange som har lagt en utrolig god innsats for å få hyttefeltet på Ulsberg slik det står i dag. Bak dette ligger det klart mange dugnadstimer, men også maange arbeidstimer – ikke bare for eieren av feltet, men for flere bedrifter lokalt. Ta for eksempel rørleggere, elektrikere, energimontører, maskinfører, tømrere og snekkere. Her har du flere yrker og bedrifter, som igjen fører til mange ansatte. Gjennom at noen har valgt å vie mye tid og ressurser i et hyttefelt, har det blitt skapt mange arbeidsplasser i kommunen, da det her blir lagt til rette for arbeid – DETTE fører til vekst i kommunen, og igjen videre til at folk ønsker å både bosette seg her, samt realisere hyttedrømmen. Alt dette slår da positivt tilbake på kommunen – som gjennom flere fast bosatte, og hyttefolk, også sitter igjen med inntekter for framtiden.

Som mange har nevnt tidligere, og som vil fortsette å bli nevnt, er det viktig at vi tenker på framtida. På generasjonene etter oss. Vi som bor i kommunen i dag er ikke framtida, men vi kan påvirke framtida. Slik at de som kommer etter oss; barn, barnebarn, oldebarn osv., at de også har muligheten til å bli boende i Rennebu – gjennom at vi, vi sto sammen som kommune om å skape utvikling! Fellesskapet, da både styret i kommunen og oss «vanlige», vi holdt Rennebu til et godt sted å være, også for de etter oss!

Siterer også Ola Øie i Arbeiderpartiets partiprogram 2019. «Vi vil fortsatt sette en trygg og ansvarlig økonomistyring øverst i vårt arbeid. Gjennom fire år i posisjon har vi vært fremoverlent, satt fokus på omdømmebygging av kommunen, vært både kreative og offensive i arbeidet med å synliggjøre og utvikle mulighetene våre. Potensialet er så stort! Vi må tørre å ta noen sjanser skal vi lykkes […].»

Gjennom hyttefeltet er det her lagt til rette for økonomisk vekst, både for lokale bedrifter og kommunen. Det er handlet både kreativt og offensivt, mulighetene og potensialet er utnyttet til det fulleste, og det jobbes kontinuerlig for å utvikle hyttefeltet og områdene rundt til å nå nye høyder. Det legges stadig ned nye arbeidstimer, til planlegging og gjennomføring av nye prosjekter knyttet til hyttefeltet, til videreutvikling av det som allerede er i gang. Det tas stadig nye sjanser i et slikt arbeid, og det satses stort, men når det kommer noe godt ut av det, for alle – DA er det verd det. Derfor bør det kjempes for å få beholde områdene slik som de er, uten en vei som ødelegger alt.

Vi på Ulsberg, både fastboende, grunneiere og hyttefolk trenger med dette Rennebu kommune sin hjelp. Hjelp til å få veien ned igjen, knyttet sammen med den gamle traseen, slik det var godkjent! Slik at den ikke ødelegger for hyttefeltet og de beboende her, for muligheten til mange framtidige arbeidsplasser og inntekter. Vi må stå sammen om å beholde, og skape de arbeidsplassene og den utviklingen det er muligheter for, slik at vi får folk TIL den fine kommunen vår!

Takk!