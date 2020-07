Meninger

Undertegnede er blitt kontaktet av Snøfjelltjønnin vei og Hytteforening (SvHF) på vegne av Sturla Sæter, Trond Tronsgård, Odd Arild Fiske og Kristine Orset Stene.

Barmarkskjøring gir store skader i naturen og skal behandles strengt Grunnen til dette er at barmarkskjøring gir store skader i naturen. I tillegg er den forstyrrende for vilt, tamrein og friluftslivet.

Det vises til Fylkesmannens brev av 29. juni 2020, hvor det er gitt varsel om mulig omgjøring av forvaltningsmyndighetens dispensasjon til å benytte eksisterende kjørespor.

SvHF stiller seg noe undrende til Fylkesmannens opptreden i denne saken og stiller spørsmål ved Fylkesmannens objektivitet og redelighet. Det kan her virke som at saksbehandler tar «loven i egne hender» og behandler dette svært subjektivt. Jeg tillater meg her å vise til innlegg i Opdalingen fra saksbehandler fredag 10. juli 2020. Det kan virke som at noen mangler normal lovforståelse og manglende bakgrunnshistorikk i denne saken. Fylkesmannen skal forvalte lover og regler på en objektiv måte, og ikke ut fra subjektive oppfatninger.

Jeg finner grunn til å kommentere noen korte epistler fra historikken.

Kjøresporene innover til Snøfjelltjønnin er svært gamle og veien var eksisterende lenge før verneplanen. Bruken av denne var oppe til vernemyndighetenes vurdering både før, under og etter vedtakelsen av verneplanen.

Uttalelse fra statsråd

Bruken av kjøresporene og mulighetene for å gi tillatelse, ble inntatt i Verneforskriften for Dovrefjell nasjonalpark, og bruken og dispensasjonsmulighetene ble også presisert av statsråden i forbindelse med verneplanen. Statsråd Børge Brende uttalte følgende i Stortinget vedrørende bruk av veien inn til de 40 hyttene i Snøfjelltjønnin:

«Rent generelt vil jeg likevel si at det ved utformingen av nasjonalparkforskriften er lagt vekt på i rimelig grad å imøtekomme en etablert praksis. Selv om hytteområdet nå ligger innenfor nasjonalparken, betyr ikke det at det ikke skal være anledning til å benytte motorisert transport inn i området.»

Statsråd Brende påpeker at den langvarige praksis i bruk av motorisert transport inn til Snøfjelltjønnin skal bestå. Dette er også bakgrunnen for at dette er spesifikt tatt inn i Verneforskriftene.

Verneforskriftene – naturmangfoldlovens §48

I denne sak ble det gitt spesielle verneforskrifter med henhold til bruk av kjøresporene innover til hyttene. Forskriftene ble gitt ved kronprinsregentens resolusjon av 3. mai 2002, og forskriftens §6.3 punkt 4 lød:

Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:

d) Nødvendig transport av ved, materialer m.m. på barmark eller eksisterende kjørespor til hytter ved Søndre Snøfjelltjønn.

Ved utvidelsen av verneområdet i 2018, ble det gitt nye verneforskrifter, og som trer i stede for forskriftene av 2002. Overnevnte bestemmelse om barmarkskjøring inn til Snøfjelltjønnin ble opprettholdt.

Bestemmelsen lyder nå som følger:

§9 Forbud mot motorferdsel

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

b) nødvendig bruk… eller nødvendig motorferdsel på barmark i forbindelse med jordbruksdrift og transport av ved, varer, utstyr og materialer langs kjørespor til Søndre Snøfjelltjønnin …

m) motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av kjøresporene til Søndre Snøfjelltjønn …

En sikkerhetsventil

Hytteeiernes søknad om tillatelse skal behandles etter verneforskriften og ikke etter naturmangfoldlovens paragraf 48, som er en unntaksbestemmelse, hvor det kan gis dispensasjon, hvis verneplanen og verneplanforskriftene ikke gir anledning til en slik dispensasjon. Dette kommer klart frem i Ot.prp 52 (2008-2009), hvor det fra lovgiver gis følgende merknad til §48:

Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal fange opp uforutsette tilfeller eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Forvaltningsmyndigheten bør særlig vurdere konsekvensene av en dispensasjon, f.eks. om andre kan tenkes å søke dispensasjon på samme grunnlag.

§48 skal kun brukes i andre tilfeller enn det som framkommer av verneforskriften. Dette kommer også klart frem av ordlyden i forskriften §11, her er det derimot snakk om å bruke forskriften – ikke gjøre unntak fra forskriften. Dette burde være elementær språkforståelse – også for Fylkesmannen.

Når det gjelder opprettholdelse av transport inn til Snøfjelltjønnin ble dette tatt opp både ved behandlingen av verneplanen og av statsråden, samt tatt inn i forskriftene, hvor det åpnes opp for dispensasjoner.

- Hvorfor endre denne langvarige praksisen?

I nåværende revisjon av forvaltningsplanen, er det både fra kommunen, verneforvalter og Miljøverndirektoratet innstilt på alternativ 2, som fastsetter vilkårene for slik dispensasjon. Som Fylkesmannen bør være klar over, så ligger dette forslaget inne til behandling i departementet, og dispensasjon som nå er gitt, er for inneværende år og følger tidligere forvaltningspraksis. Det er derfor ikke noen ny form for virksomhet – kun opprettholdelse av langvarig praksis. Hvorfor skal Fylkesmannen endre på denne langvarige praksis?

Oppdal kommune skal gi tillatelse etter Lov om motorferdsels forskrift paragraf 6, når «særlige grunner» foreligger. Dette er en skjønnsutøvelse som Fylkesmannen skal være forsiktig å overprøve, og det er helt klart at «nytteformål» er tilstrekkelig. Oppdal kommune har utøvet en riktig skjønnsutøvelse i samsvar med rundskrivet T-1996-1, sett i sammenheng med dispensasjonsadgangen i verneforskriften fra 2018.

Kravet til skjønnsutøvelsen blir forskjellig, alt etter om dispensasjonssaken har utgangspunkt i Verneforskriften eller etter Naturmangfoldloven §48.

Det kan virke som at Fylkesmannen ikke ser hen til hverken tidligere praksis, statsrådens klare forutsetninger, verneforskriftene og kommunens skjønnsutøvelse.

Når en samtidig ser saksbehandlers uttalelser i Opdalingen den 10. juli 2020, som tydeligvis er en forhåndsprosedering av denne sak, så vil SvHF stille spørsmålet om Fylkesmannen forvalter en annen lov enn norsk lov, eller om det er saksbehandler som ønsker en annen lovforvaltning.

Det forhold at Fylkesmannen her forsøker å sette seg over lokale myndigheter, Miljødirektorat og forvaltningsmyndigheten (Dovrefjell nasjonalparkstyre), samt tidligere praksis fra Miljøverndepartement må dette sies å være svært ekstraordinært og helt spesielt.

SvHF forventer at den gitte tillatelse til Tronsgård, Sæther, Fiske og Stene blir stående og at Fylkesmannen trekker sitt varsel om omgjøring.