Ny E6 mellom Ulsberg og Melhus gir bomsaks i Soknedal

Meninger

Skrevet av Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal

Den nye E6 er en hovedvei. Bygges med 4 felt og fartsgrense 110 km/t der landskapet ikke er for krevende, slik som gjennom Soknedal og Vindalsliene, hvor det blir lavere fartsgrenser.

I Midtre Gauldal blir det kryss for av- og påkjøring til ny E6 på Støren, og fram til neste kryss mellom lokalveinettet og ny E6 i Soknedal er det 14 kilometer.

Fra Soknedal og til Berkåk i Rennebu er det 19 kilometer langs lokalvegen. Langs disse lokalvegene ligger det bosettinger og næringsdrivende med lokal tilknytning til et eller flere lokale bygdesentra. Vi er på landet, langt fra byen og trafikale problemer med kø, parkering og lyskryss. Her finnes heller ikke kollektive løsninger som kan kompensere for bruk av privatbilen. Utover skolebussen må vi ordne lokaltransporten selv.

Ved bompunktet på Fossum ligger nå ny E6 ovenpå den gamle E6, vår lokalvei. Ny lokalveg til Vindalsliene er regulert som en del av strekningen Ulsberg - Vindalsliene og skal knyttes sammen med vegen til Soknedal sentrum nord for bompunktet på Fossum. Denne sammenknytningen tilhører Nye Veier sin portefølje.

Inntil Nye Veier bygger lokalveg til Vindalsliene er det ikke noen lokalveg der gammelvegen gikk. Slik kan det fort bli helt til ferdigstillelsen av prosjektet Ulsberg – Vindalsliene i 2023, altså vel 3 år. Det settes neppe trafikk på delstrekninger mellom Soknedal og Berkåk. Hele strekket må være klart. Da først kan lokalvegen i Vindalsliene bli lokalveg igjen.

Prop. 82 S (2018-19): «….det ikke er trafikale eller finansielle forhold som tilsier at det bør være bom på sideveisnettet i de to bommene sør for Støren ved Garli og på Storpynten…»

Det er et paradoks at det som blir den nye lokalvegen ved Fossum ligger i Nye Veier sin portefølje. Nye Veier har i sin bompengeproposisjon vært tydelige, og takk for det, på at sør for Støren skal det ikke være bommer på lokalveiene rett og slett fordi trafikken er for liten. Stortingsproposisjon 82 S (2018-2019) ble behandlet i Stortinget som sak 11 den 19. juni 2019. Statsrådens tale var klar i forhold til å fjerne bom på sideveger sør for Støren tråd med pkt. 5.1 i proposisjonen.

Vel og bra, men hva da med bommen ved Fossum som tilhører Statens vegvesen sin portefølje. Har ikke de den samme innstilling til bommer på lokalvegnettet som Nye Veier? Ser vi på Stortingsproposisjon 124 S (2016-2017) er nok ikke den like tydelig, men det framgår at det ikke skal settes bom på lokalt vegnett før det eventuelt viser seg å være stor trafikklekkasje fra ny E6.

Hva er så stor lekkasje og hvem er med på den vurderingen? Så kan det kanskje også diskuteres om dette da er for å beskytte lokalveien mot mye trafikk eller for å sikre inntektene til bomprosjektet. Lokalbefolkningen blir i alle fall belastet økonomisk uten at de har noen nytte av prosjektene.

En fysisk bomplassering på lokalveg knyttet til prop 124 må skje innenfor prosjektet til Statens vegvesen. Lokalvegen ved Fossum bru er altså ikke en del av dette prosjektet da reguleringa av lokalvegen stopper lenger nord. Det er heller ikke bare å flytte en eventuell lokalvegbom knyttet til dette prosjektet lenger nord da dette ikke er i tråd med lokale vedtak som proposisjonen bygger på. I så tilfelle vil også Vagnildgrenda komme i bomsaksa, uten å ha noen reell nytte av prosjektet.

Bom på lokalvegnett rammer lokalbefolkningen som bruker denne til og fra barnehager, skoler, butikker, idrettsanlegg og fritidsaktiviteter for barn og unge. De som bor sør for Fossum langs E6 må betale 40 kroner for en kilometer ny veg fram til bomstasjonen. Snittet på strekningen Ulsberg – Melhus er 2 kroner/km. Selv det er nok. Hjemturen koster det samme. Da har denne kilometeren kostet til sammen 80 kroner.

Så kommer transport av unger på musikkøvelse, fotballtrening og andre fritidsaktiviteter. Gjennom uka blir dette mange turer lokalt. Med disse kostnadene er det jo ikke mulig for alle å være med på alt. Kostnadene blir fort store og medfører et utenforskap for de som ikke ser seg råd til å delta. «Bomsaksa» skaper altså sosiale skiller. Det er ikke vårt samfunn tjent med.

I Midtre Gauldal har oppsitterne på Skogen kommet i «Bomsaksa» og det har vært vanskelig også for kommunen å få noen til å si hvordan det blir framover.

Inntil ferdigstillelsen av Ulsberg- Vindalsliene i 2023 er det altså ingen utsikter til bomfri lokalveg i Vindalsliene all den tid ny E6 ligger oppå gammel E6.

Den kommunale vegen fra Fossum over Dragset og ned til Bjørseth blir da eneste alternativ i denne perioden. Denne vegen har begrenset framkommelighet grunnet stigningsforhold og en smal jernbaneundergang under Dovrebanen. Det er ikke fast dekke på vegen og det er heller ikke tilført vegen midler for oppgradering fra vegprosjektene så langt. Slik sett kan vel neppe noen av prosjektene forventes å få sette opp bom på denne vegen. I tråd med de lokale vedtakene tilknyttet prop 82 kan det vurderes trafikkregulerende tiltak på slike veger. Ved restriktive tiltak i form av bom skal inntektene i så fall tilfalle den lokale vegen. Skjer det, sitter innbyggerne på Skogen fullstendig i «Bomsaksa».

Den som har nytte av et prosjekt skal betale. Betaler du bompenger har du nytte. Hvem i all verden fant på denne floskelen? Hvordan kan man si at regelverket ivaretar dette prinsippet for innbyggerne på Skogen? Vår erfaring så langt er at det bryr regelverk og saksbehandlere seg ikke nok om. Det er i alle fall slik undertegnede tolker svaret fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet vedrørende kommunenes henvendelse på betalingsfritak i mail av 3. januar 2018.

Takstretningslinjene for bompengeprosjekter på offentlig vei hjemler ingen fritaksordninger i forhold til kommunesenteret, bygda, barnehagen, skolen og fritidsaktiviteter for barn og ungdom? Er det mulig, eller har vi vært for utydelige på sammenhengen mellom nytte og økonomisk belastning?

Vi kan ikke gi oss. Vi må å sette oss bedre inn i de regelverk som foreligger og argumentere bredere.

Kommunedirektøren og undertegnede har hatt flere møter med Skogen Grendelag. Noe avbrutt i vår av andre forhold, men det er avtalt at kommunen skal arbeide videre for å finne løsninger som kan bedre situasjonen for de berørte av bommen på Fossum.

Kommunen har stått på for at det ikke skal være bom på lokalvegene. Når Løklikrysset ble borte som følge av innsparingstiltak argumenterte vi med at uten påkjøringsmulighet på Løklia ville det også være helt feil med bom på lokalvegen. Der ble vi hørt i vår uttalelse til Samferdselsdepartementet.

Vi går mot 3 år med bom på Fossum hvor eneste alternativ for bomfri adkomst til Skogen blir over Dragset. Når ny lokalveg blir bygd og tatt i bruk fra Fossum til Vindalsliene kommer lokalvegen langs den gamle E6 tilbake. Og forhåpentligvis har vi i mellomtiden funnet fram til gode løsninger for framtida.

Det er viktig at vi har et helhetlig blikk på situasjonen når vi vurderer hvilke tiltak som kan være aktuelle. Andre innbyggere vil bli berørt alt etter hvilke tiltak som velges. Større bruk av lokalvegen over Dragset kan gi ulemper for oppsitterne langs denne vegen, noe som gjør at vi må vurdere tiltak og oppgraderinger.

Bomalternativene er fastlagt i stortingsproposisjonene og ligger fast så lenge det ikke kan vises til alternative plasseringer som gir en bedre løsning for lokaltrafikken og samtidig opprettholder inntjeningen. Kobling av bomplassering opp mot reguleringen av Ulsberg-Vindalsliene ligger heller ikke innfor mulighetsrommet all den tid det er bomproposisjonene som fastsetter plasseringene. En trenering av reguleringsprosessene for å få på plass en annen bompengeløsning vil ikke bringe oss noe sted. Da bygges det vei et annet sted som er ferdig regulert.

Vi må benytte våre politiske forbindelser til å åpne dører til sentrale myndigheter og politikkere, slik at vi kan finne fram til de beste løsningene. Neste år er det stortingsvalg. Da er det ofte lettere å få løst enkeltsaker. Bruk egen partiorganisasjon og send utfordringer og behov videre fram i partiet. De som ikke har en slik tilhørighet, ja hva kan de gjøre? Jo, jeg vil forslå at de fokuserer sak og saklig.