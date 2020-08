Meninger

Skrevet av Thorvald Storli (H)

Under overskriften «Er statsminister Erna kjerringa mot strømmen?» , skrevet av ordførerne Øie og Espnes, er det på sin plass å gjenta ett innlegg av Ingvill Dalseg (H) i Opdalingen medio mars i 2019.

Der var det tatt opp nettopp de problemstillingene som Øye og Espenes har tatt for seg. Det viser Høyres syn på saken, som vi gjerne står ved fortsatt. Uten vilje til forandring ville vi fortsatt hatt settetrykkerier og bemannet telefonsentraler i 2020.

Arbeidsplasser og bosetting er noe av de viktigste i en kommune, men vi må kanskje arbeide på en annen måte. Veistasjonenes oppgaver er for en stor del overført til «deg og meg», som jeg for min del ser på som en kjærkommen forenkling. Jeg husker godt den tid da dagen gikk med på å vente ved biltilsynet i Trondheim for å registrere kjøretøy.