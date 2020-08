Den gode oppveksten i den attraktive fjellbygda

Meninger

Skrevet av Tore Skaslien, leder av Utdanningsforbundet i Oppdal

Ungdataresultat for Oppdal fra 2011, 2014 og 2017 viser at andel ungdom som drikker seg synlig beruset ligger over lands- og fylkessnittet. Undersøkelsen viser også at det er en økning i andel ungdommer som rapporterer at de føler tristhet, er lei seg og deprimert (Oppdal kommune, Handlingsplan og økonomiplan 2020-2023, Rådmannens forslag).

Tidlig innsats er strategien for å fange opp barn og unge med ulike livsutfordringer. Jo tidligere i oppveksten utfordringer kartlegges, jo raskere og enklere kan det gjøres noe med dem. De menneskelige konsekvensene kan bli store, og de økonomiske kostnadene ved å la være å sette inn tiltak i barnehage og skole, kan på sikt bli store.

Barna formes og utarbeider sitt eget leve og verdisett i ung alder. Bygda vår utsettes for en urban påvirkning gjennom blant annet tilreisende og turismen. Ulike media og trender er også med på å påvirke de unge. Disse trendene inneholder også uheldige elementer som kan skape utfordringer for enkeltindividet og for samfunnet. Gjennom god lærertetthet i barnehage og skole, kan barna få den hjelp og veiledning de trenger for å ta egne valg og stake ut veien videre.

Alle som arbeider i barnehage og skole er klar over at barna og ungdommene er ulike, og har forskjellige behov. Noen barn lærer best ute, noen trenger aktivitet, mens andre like å lese alene. Ingen barn er A4, og utviklingen av barna er heller ikke strømlinjeformet. Dette gjør det utfordrende å tilrettelegge for det enkelte barn. Mobbing og psykososiale utfordringer forekommer også blant barn og unge i Oppdal. Trygghet i oppveksten er viktig, og solide barnehager og skoler er nøkkelen for å gi barna den oppveksten de bør ha. Kompetente voksne som ser og bryr seg, noen å snakke og betro seg til, er viktig for utviklingen av det enkelte barn.

Det gode liv er så mangt. Barna i Oppdal skal i stor grad arbeide og forvalte bygda vår i framtida. Folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap er nye satsingsområder i fagfornyelsen. Disse satsningsområdene skal skolene arbeide med fra i høst. Selv om fagfornyelsen innføres fra i år, vil det ta tid før fagfornyelsen får satt seg. Så vil det vise seg om utdanningssektoren i Oppdal får de rammene den trenger, slik at alle barn og elever får den opplæringa som trengs for å være rustet for en framtid i Oppdal og verden for øvrig.

Vi håper at lokalpolitikere ser viktigheten av gode rammevilkår for utdanningssektoren, og gir barnehagene, skolene og de som arbeider der det som trengs for å gi de unge en god start på livet.

Med ønske om det gode liv, og et godt barnehage- og skoleår i Oppdal!