Meninger

Ufeilbarlig?

Den senere tid har vi sett i pressen, og på Twitter, at en politiker i Oppdal refser Oppdals ordfører for «slett politisk håndtverk», «et fantastisk dårlig håndtverk» og videre «Han må lære seg politisk ledelse».

En ting er selve saken, der kan nok politikeren ha noe rett i det hun fremholder. Nå var vi 24 andre representanter til stede da vi fikk orienteringen om dette i kommunestyret, og man kan jo gjerne spørre seg om hvorfor ingen av oss andre reagerte (utenom en representant).

For min egen del oppfattet jeg dette som en utstrakt hånd og godt ment fra ordførerens side.

Som politiske ledere, representanter for våre partier, valgt inn i formannskap og kommunestyre, er det ønskelig at vi sammen skal jobbe for å bygge et godt politisk miljø, og behandle saker til beste for bygda. Visst har vi ulike politiske ståsted og mener forskjellig, og slik skal det være. Men i en sak som denne, synes jeg det hadde vært mer korrekt og kollegialt og gått til ordføreren og bedt han om å vurdere saken igjen, for deretter å kanskje komme med et annet forslag til organisering av evalueringen.

Å henge ut ordføreren på denne måten, i pressen og på Twitter, synes jeg er unødvendig av en politisk leder. Er DET et GODT politisk håndtverk?

Jeg vil heller mane til samarbeid og dialog. Det er det vi trenger nå, i den situasjonen vi står midt oppe i – i en koronapandemi som slett ikke er over.

Vi trenger dessuten å være gode forbilder for den unge generasjon – som forhåpentligvis ønsker å ta over etter oss. Da må vi omtale hverandre med respekt og verdighet. Ordfører er øverste politiske leder i Oppdal, og den institusjonen skal man respektere. Ordføreren ble også valgt av 40,3 % av bygdas befolkning, det er også noe å tenke over.

Til slutt vil jeg sitere Mesteren selv: «Den som er ufeilbarlig kan kaste den første sten».