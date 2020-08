- Jeg sliter med å finne særlig sympati for dem som klager over stengte grenser til moderlandet

Meninger

Skrevet av Maj Britt Svorkdal Hess

Min bestefar ble født i år 1900, hva om vi setter livet og verden litt i perspektiv? Tenk deg at du ble født i 1900. Denne historien har jeg lånt:

«Når du er 14, starter første verdenskrig, og slutter på din 18-årsdag med 22 millioner mennesker drept. Senere på året treffer en spansk influensaepidemi planeten og varer til du er 20.

Millioner mennesker dør av den i løpet av de to årene. Javisst, 50 millioner.

Når du er 29, begynner den store depresjonen. Arbeidsledigheten treffer 25 prosent, global BNP synker 27 prosent. Det går til du er 33. Landet kollapser nesten sammen med verdensøkonomien.

Når du blir 39, starter 2. verdenskrig. Du er ikke engang halvveis i livet ennå.

Når du er 41, blir USA fullt trukket inn i andre verdenskrig.

Mellom din 39-og 45-årsdag går 75 millioner mennesker til grunne i krigen, og Holocaust dreper seks millioner. I 1950 starter Koreakrigen og fem millioner går til grunne i løpet av de tre årene den varer.

I 1957 begynner Vietnamkrigen, og det tar ikke slutt på mange år. Fire millioner mennesker dør i den konflikten. Nærmer seg 62-årsdagen din, du har den cubanske rakettkrisen, et tippepunkt i den kalde krigen. Livet på planeten vår, slik vi kjenner det, kunne godt ha endt. Store ledere hindret at det skjedde. Jeg tar meg i å tenke om de lederne vi har i dag hadde vært i stand til å ta et like klokt valg på vegne av verden og freden?

Når du fyller 75, tar Vietnamkrigen endelig slutt. Tenk på alle på planeten født i 1900. Hvordan overlever du alt det?

En unge i 1985 trodde ikke deres besteforelder på 85 år forsto hvor vanskelig skolen var. Deres oldeforeldre overlevde et hundreår fylt av kriser som inneholdt mye mer enn en krevende skolehverdag og forventninger.

Perspektiv er en fantastisk kunst. La oss prøve å holde ting i perspektiv. La oss være smarte, hjelpe hverandre, så kommer vi oss gjennom alt som er vanskelig også i dag.

I verdenshistorien har det aldri vært en storm som varte, men det har vært mange stormer, større og sterkere tidligere.»

Jeg må bare be om forståelse for at jeg sliter med å finne særlig sympati for dem som klager over stengte grenser til moderlandet som hindrer dem i å kjøpe billig flesk, øl, brus og snus. Om kranene på pubene må stenges fra midnatt og at folk blir fratatt friheten når de ikke får reise dit de vil, når de vil. At mangelen på sol og varme gjør dem mindre i stand til å ta fatt på en «krevende hverdag» etter ferien.

Eldre og kronisk syke har siden mars betalt prisen for friheten til alle oss andre. De har begrensa med besøk, begrensa med aktiviteter og tilstelninger, fordi vi må ta hensyn og hindre at nettopp de svakeste blir syke. Barn og unge måtte sette aktiviteter og skole «på vent» fordi det var så viktig at landet vårt ble åpna for turister fra utlandet. Jeg sliter med å skjønne at en lege fra Sverige slipper å sitte i karantene før sykehusjobben tiltres, fordi hans eller hennes profesjon er så viktig. Status og stilling klassifiseres på en underlig, og etter min mening på en helt feil måte, og ekstra underlig blir det når det viser seg at nettopp denne personen faktisk har med seg smitte.

Jeg undres på om en rengjøringsansatt hadde fått samme særbehandlinga? Har fått med meg at det er en yrkesgruppe som har fått lassevis med honnørord de siste månedene og at folk til og med har hatt klappedugnad for dem. Men økt lønn var det ikke snakk om, det fikk vi «vanlige» folk klar beskjed om fra toppen om ikke var aktuelt. Det var en del av dugnaden det. Kanskje toppsjefer også kunne bidratt litt til dugnaden denne gangen og latt være bonusutbetalinger og økt lønn? Men det er så rart med det, det blåser visst ekstra hardt på toppen når verden går av hengslene, så disse folka fortjener visst litt ekstra å rutte med.

Jeg antar at det ble enda mer i lomma på lederne i Hurtigruten nå når de fikk inn underbetalt mannskap fra Filippinene på bekostning av permitterte ansatte fra Norge. Beklagelig at det ikke gikk så upåaktet hen som de hadde håpet. Sliter med sympatien der også, jeg må innrømme det.

Det var dette perspektivet da.