Det viktigste er at folk får kvalifisert hjelp

Meninger

Skrevet av stortingsrepresentant Guro Angell Gimse, bystyremedlem Olav Noteng og fylkespolitiker Ingvill Dalseg, Høyre

Det ville vært en ordfører verdig å fremsnakke lokal beredskap og statsrådens ros til lokalt brannmannskap. Det var ikke helt uten grunn vi valgte Oppdal da vi laget sak rundt beredskap, for kommunen er et godt eksempel på hvordan brann- og redningstjenesten, politi og ambulanse samarbeider godt!

Politi eller brannvesen – ett fett? Det er grunner for at brannvesen og politi har forskjellige utdanninger.

Innledningsvis ser det ut til at vi må minne Espnes om at sentraliseringen i Norge startet med industrialseringen på 1800-tallet, da begynte folk å flytte fra landsbygda inn til byer, en slik trend ser vi i de fleste land i verden og den har pågått i over 200 år – Solberg regjeringen har sittet siden 2013 og kan neppe ta ansvar for de 200 årene før regjeringen tiltrådte.

Norge forandrer seg, i dag jobber ikke politiet mest med tyven på gata eller innbrudd i hus, men sedelighetssaker og økonomisk kriminalitet på nett. Brann- og redningstjenesten har mange flere oppgaver enn å slukke brann. Førstehjelp, forebygge, PLIVO, redning i rasområder og klippe folk ut av bilvrak er noen av dem. Ambulansetjenesten har akutte oppdrag, men kjører også transportoppdrag. Det blir stadig flere eldre, og sannsynligheten for at oppdragene vil bli flere for ambulansen er stor. Når en ambulanse kjører transportoppdrag kan den nødvendigvis ikke rykke ut på akutte hendelser og distriktet kan stå uten ambulanse i flere timer.

Vi i Høyre tar inn over oss at dette er bildet, og det er ikke sikkert at vi kan løse morgensdagens utfordringer med gårsdagens løsninger.

Derfor drar vi tre, som også har yrkesbakgrunn fra politi, brann og helse rundt i Trøndelag og besøker brannstasjoner, politi, ambulanse og frivilligheten. Vi snakker med de som jobber i beredskapen og hører hvordan de opplever hverdagen.

Det kan virke som Espnes leste mer mellom linjene, enn det som var teksten i avisa OPP sin sak «Martin imponerte ministeren». Espenes tillegger Høyre meninger og utsagn vi ikke har kommet med.

Det eneste vi har konkludert med, er at tjenestene innenfor beredskap må snakke godt sammen, og det var også vårt innspill til Linda Hofstad Helleland leder for Høyres programkomite, da hun besøkte Oppdal.