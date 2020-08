Meninger

Skrevet av Helga Gilberg, For «Nei til vindindustri i Rennebu»

Adresseavisen bragte torsdag 20. august nyheten om hærverk i form av tagging på Trønder Energis driftssentral på Berkåk. I artikkelen ble hærverket knyttet til vindkraftmotstand. «Nei til vindindustri i Rennebu» ønsker å kommentere artikkelen, men gjør samtidig oppmerksom på at vi ikke vet hva politiets etterforskning har gitt av resultater.

Utelukker ikke at det har en samenheng med vindkraftmotstanden Politiet ber om tips etter at Trønderenergis lokaler på Berkåk ble tagget.

Hærverk tjener ikke kampen mot vindkraft. Tvert imot. Det svekker omdømmet til grupper og organisasjoner som forsvarer lokalmiljøet sitt mot de naturødeleggelsene vindkraftutbygging fører med seg. Vi er trygge på at ingen i «Nei til vindindustri i Rennebu» ville ta i bruk slike midler. Gruppa vår består av voksne, sindige rennbygger.Rennebu er en vannkraftkommune. Gjennom Orkla-Grana-utbygginga har Trønder Energi etterhvert overtatt det som opprinnelig var Kraftverkene i Orkla og er blitt kommunens største arbeidsplass og en medspiller i lokalt organisasjonsliv. Gruppa vår er uenige i og kritiske til vindkraftsatsinga, men dette er først og fremst et politisk ansvar. Vårt mål er å påvirke politikerne til å endre energipolitikken bort fra vindkraft.«Nei til vindindustri i Rennebu» har ingen sympati med taggere som har utsatt de ansatte ved driftssentralen for den belastningen et slikt hærverk er. Vi vet at området er videoovervåket og håper det gir politiet klare spor.