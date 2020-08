Politi eller brannvesen – ett fett?

Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, oOrdfører i Oppdal og styremedlem i Trøndelag Senterparti

At Høyrregjeringen arbeider knallhardt for å sentralisere landet, det tror jeg alle nå har fått med seg, så jeg skal ikke tvære mer på det.

Men, når tre sentrale Høyrepolitikere i et intervju med avisa Opp 20. august, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant Guro Angell Gimse og fylkestings- og kommunepolitiker Ingvill Dalseg, påstår at det er nærmest likegyldig for dem om det er brannvesen eller politi som er først til et ulykkessted (eller kriminelt åsted for den saks skyld antar jeg), da synes det som om de har gått seg helt vill i egen dogmatiske retorikk.

Eller er de på vei til å lage et «braliti» – eller et «politannvesen», slå sammen brannvesen og politi?

Det er grunner for at brannvesen og politi har forskjellige utdanninger. Og det er grunner for at de bruker denne forskjellige kunnskapen til å arbeide godt med forebyggende tiltak i samfunnet. De kjenner bygdene og byene etterhvert som de har arbeidet over tid, og kompetansen sitter etterhvert også «i veggene». De tar pulsen på hva som skjer, og er ofte i stand til å gripe inn før noe utvikler seg.

Når ulykker eller kriminelle handlinger skjer i helgene her hos oss, så viser simkorttellinger at Oppdal i en vanlig helg ikke er en lite soveby på 7000 innbyggere, men en bygdeby med 12000-13000 innbyggere. Det samme gjelder Røros. Da skal vi med Solberg-regjeringens velsignelse konkurrere om politiets gunst.

God høyrepolitikk, javel? Men dårlig politikk for samfunnene våre.