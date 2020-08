Farlig når sauene bruker veien til soveplass

Meninger

Jeg tok en tur til Nerskogen etter den nye asfalterte veien dere har fått. Hyggelig at det endelig gikk i orden, dere fortjente det. Legger også merke til at sauene bruker veien til soveplass, noe som kan være farlig både for folk og dyr. Vi prøvde å vekke noen, men det var vanskelig, ei tikke ga meg et «olmt» blikk og hun «geipet» til meg...

Les også: Høy fart på Nerskogveien (+)

Dersom de ikke blir jaget av veien etablerer de et eierforhold og det blir sedvane at de skal ligge der, det husker de også til neste sommer og det er arvelig for avkommet.

Dette gjør ingen ting for oss som bruker veien to ganger pr. år, men for de som daglig er avhengig av å kjøre der kan det bli negativt.

Er det noen andre som har kommentarer?