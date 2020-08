Frykter for Oppdal sentrum om storflommen slår til

Meninger

Skrevet av Oppdal Næringsforening, ved Stein Mellemseter (styreleder) og Henrik Vågen (leder faggruppe bygg og anlegg)

Oppdal Næringsforeningen (ONF) er en næringsforening med stor oppslutning. Foreningen har per i dag 130 medlemsbedrifter fordelt på fire faggrupper: Bygg og anlegg, handel og service, reiseliv og skifer.

Gode nyheter for flomfryktende gårdbrukere Arbeidet med flomtiltak i Drivdalen starter senest tirsdag neste uke.

ONF er svært bekymret over konsekvensene for Oppdal sentrum, som fremkommer i NVE's rapport om konsekvensene av flom. Som det fremgår, vil store deler av sentrum ligge under antatt flomnivå.

Oppdal er en bygd i god vekst, og det skjer mye spennende utvikling i kommunen, spesielt i sentrum. Den potensielle flommen betyr i praksis full stopp av nybygg og utvikling innenfor det flomutsatte området. Dette rammer eksisterende aktører, samt nyetableringer og nye prosjekter som er under planlegging. ONF kjenner i dag konkret til tre prosjekter av vesentlig størreise som er satt på vent på grunn av situasjonen. Med konsekvensene av nåværende flomfare, må prosjekter innarbeide svært store kostnader for å ivareta avkrevd sikkerhet.

Krav fra myndighetene vanskeliggjør bygging av ny brannstasjon Oppdalsordfører Geir Arild Espnes (Sp) fikk ikke det svaret han ønsket seg fra olje- og energiminister, Tina Bru (H), angående mangelen på midler til bruk på flomsikring.

- Vi er fullstendig lammet i sentrum Flomsikringen av Oppdal sentrum har vært og er fortsatt et hett tema i Oppdal kommune.

Det er ingen tvil om at dersom denne situasjonen blir vedvarende over lengre tid, får det sterkt negative følger for utviklingen av Oppdal-sentrum.

ONF er kjent med at det er broen over Ålma ved gamle E6/Ola Setrams vei, som er årsaken til flomfaren, slik det fremgår av NVE-rapporten. Slik vi forstår utredningene, må broa som danner denne «proppen» bygges om eller fjernes.

ONF vil derfor påpeke at det er svært viktig for eksisterende næringsliv og videre utvikling av Oppdal sentrum, at nødvendige tiltak blir iverksatt straks.