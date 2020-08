Gammelt program i «ny drakt»?

Meninger

Sommeren kom og sommeren gikk sannelig også, merkelig dette hvordan er ser fram imot dette avbrekket midt i året med glede og forventning.

Ferien min regna bort – den ene dagen jeg stod opp av senga og kikka på gradestokken viste den pluss fire grader, en må være rimelig bra optimist hvis en skal synes det er greit når kalenderen viser juli. Men sånn er det hvert år, og denne sommeren har de fleste av oss tilbragt feriedagene i eget land, og i enda større grad vært prisgitt været.

Det er så rart med det, en går ikke tom for samtaletema så lenge vi har vær. En ting er i hvert fall sikkert, en får ikke gjort noe med det. Jeg innrømmer det glatt – jeg er skikkelig værsjuk, og jeg blir regelrett sur når det regner uavbrutt i flere dager. Men like sikkert som at det virker på humøret, like sikkert er det at det ikke er noen vits i surmulinga, det går mest utover meg sjøl.

Sommerferie er for meg mye, noe som bestandig har vært og noe som har kommet til. Som nokså fersk hønsebonde så er frittgående høns en trivelig sommeropplevelse, ikke ante jeg at disse vesena var så sosiale. Setter jeg meg ute kommer flokken straks pilende, og går jeg ut og roper så kommer de flaksende og hoppende i full fart.

Det er usedvanlig artig, det skal jeg innrømme. Ikke alt er like positivt, for de har dårlige dovaner og liten hjerne, ergo kan de ikke læres opp noe særlig, men summa summarum, så finner jeg trivsel i gjengen.

Reiseradioen har vært mitt favorittsommerprogram. Å tusle ut på verandaen med brødskiva og sette på radioen med den kjenningsmelodien som har vært trofast i mange år, har for meg vært ensbetydende med ferie og sommer. Men noe har skjedd..

Det er godt mulig det er hos meg denne endringa har vært størst, en blir tross alt litt eldre for hver sommer som kommer og går, men i sommer mer enn noen gang før har jeg grepet meg sjøl i å undres; hvorfor i all verden heter det Reiseradioen? Tidligere var redaksjonen på reise rundt om i Norge og tok pulsen som det så fint heter på «Ferienorge» og folk. Nå sitter de i et studio i Oslo og det er det.

Den eneste pulsen de tar, er det en utskremt reporter som sørger for, i og rundt en radius på noen kilometer rundt hovedstaden. Det er greit nok det, for verden går jo fremover, den har jo ingen annen vei å gå som fru Flettfrid Andresen sier så klokt, men kunne det ikke vært på sin plass med en omdøping? Sommer i Oslo f.eks, eller popmusikk og småprat fra Tigerstaden? For det er akkurat det programmet er.

For meg som er en voksen dame fortoner det seg nokså innholdsløst og kjedelig, men jeg har forstått at målgruppa ikke innbefatter undertegnede. Jeg kan slå over på en annen kanal, eller lytte til podcast som er blitt så populært, faktisk er det ikke så dumt har jeg erfart. Men igjen – hvorfor holde på et navn som er så til de grader lite rotfesta i det som faktisk blir kringkasta?

Sant å si må jeg innrømme at jeg denne sommeren har brukt av knappen temmelig ofte, selv om jeg innbiller meg at jeg er en ganske ihuga radiolytter. Jeg orker bare ikke dette intetsigende pjattet som ofte omfatter programlederne sitt gjøren og laden, noen ganger ispedd en spennende gjest som de har funnet nede på Grønland eller ute i Vika. I min naivitet trodde jeg at denne koronaen hadde gjort folk mer oppmerksomme på jordnære verdier og gode menneskemøter, men jeg har nok misforstått.

Når programlederen i fullt alvor spør sin makker om poteter virkelig vokser inni jorda, da kobler jeg ut. Og så kan vi ta en diskusjon om hvem som har gått ut på dato dersom anledningen skulle by seg. Om jeg skulle fått oppfylt en gammel drøm så skulle den gått ut på en radioredaksjon på reise i noen sommeruker, for å snakke med folk, bofaste og ferierende, over hele landet.

Jeg synes det er vel så spennende å høre en 6-åring fra Bergen fortelle om sine sommeropplevelser, som å høre en programleder snakke om seg selv på sykkeltur i Nordmarka. Om jeg ikke får «gode gamle Reiseradioen» tilbake, så kan de i hvert fall kalle en spade for en spade og la være å bruke ordet reise i programtittelen. «Synes nuh jei da.»