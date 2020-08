Meninger

Skrevet av Arne Nielsen, elveeier i Orkla

Miljødirektoratets forslag til nye fiskeregler 2021 – 2025.

Fastsetting av fiskeregler er noe av det viktigste et forvaltningsorgan skal gjøre. For snart 15 år siden kom gytebestandsmål inn som en faktor og styrende verktøy for forvaltningen. I Orkla er dette på 18.911 kg holaks, som skal stå igjen på elva å gyte etter sesongen.

Dette er høyt og ikke enkelt å nå hvert år. Derfor ble det ganske raskt etter 2006 nødvendig med en omfattende fredning av hunnlaksen med strenge kvoter og begrenset fisketid. Gevinsten av dette har vi høstet de siste årene med meget gode og stabile fangster.

For 3 år siden begynte styret og daglig leder å åpne opp fiskereglene for mer uttak av holaks. Konsekvensen av dette har vi sett i år da store mengder holaks på fra 5 – 10/12 kg ble slått i hjel i juni. Det er meget uheldig for kommende generasjoner i elva at både tidliginnvandrende og stor laks blir avlivet.

Daglig leder uttalte i Avisa Sør-Trøndelag 13. august at Miljødirektoratets forslag om å kutte sesongen i Orkla med 14. dager i august kommer overraskende. Det bør ikke overaske noen da Miljødirektoratet har truet med sesongkutt i Orkla ved hver revisjon av fiskereglene siden gytebestandsmålbasert forvaltning ble innført. Tidligere greide forvaltningen å stamme inn slik at gytebestandsmålet stort sett ble nådd og sesonglengden ble beholdt.

I strategidokument 2019 - 2020 vedtatt av årsmøte er et av de viktigste punktene:

«Orkla Fellesforvaltning skal i gjennom fastsettelsen av fiskeregler tilstrebe en lengst mulig sesong for hele den lakseførende delen av Orkla. Dette for å kunne gi fortsatt gode muligheter for næringsutvikling og fritidsfiske, i tråd med formålsparagrafen i lakseloven. Målet er å kunne opprettholde 3 måneders sesong med fiske i fra Stoin i Rennebu og ned til sjøen i Orkdal».

Går Miljødirektoratets forslag til fiskeregler for neste 5 årsperiode gjennom får det store konsekvenser for mange elveeiere som har satset på næringsvirksomhet langs Orkla.

All ære til Miljødirektoratet som følger med og ser at den lokale forvaltningen av Orkla også i fastsettingen av fiskeregler, har sviktet totalt de siste årene!