Tidligere redaktør i Opdalingen er død

Meninger

Skrevet av Tommy Fossum og Ole Knut Alnæs

Søndag formiddag kom den triste beskjeden om at Kjell Ove Holsbøvåg var gått ut av tiden. Han sovnet stille inn med den nærmeste familien rundt seg, 53 år gammel.

Journalisten, fotografen og kulturarbeideren - og ikke minst den evige optimisten - har gått bort.

Vi som har vært kollegaer og venner vil for alltid huske hans imponerende evne til å stå på, løfte hodet og se framover. Han var en engasjert, raus, kunnskapsrik og omtenksom kollega og venn, som både sa ifra om det var noe galt og som hjalp andre. Det var alltid gøy å være på jobb sammen med Kjell Ove, både faglig og ikke minst menneskelig. Han likte både en fleip og alvorlige samtaler.

Kjell Ove var en gjennomgående snill mann. Han sa aldri nei, uansett hva man maste om. Hadde noen slarket med manuset, ryddet han opp, gjerne med lun humor.

Han hadde et skarpt hode og penn. Han var politisk sterkt engasjert hele livet, og var på -80 og -90-tallet svært aktiv i AUF i Møre og Romsdal. I sitt virke i pressen hadde han alltid med seg en grunnleggende holdning til samfunnsutviklingen, selvsagt alltid balansert og ryddig.

Gleden for Kjell Ove lå i å formidle. Uansett om det var på scenen eller bak tastaturet. Derfor er det mange som har fått glede av hans evner, både publikum og lesere av både Opdalingen, Aura Avis og Tidens Krav. Kjell Ove var et arbeidsjern - og stod på både tidlig og sent.

Han skrev om det meste, men han hadde nok et ekstra stort hjerte for kulturlivet, spesielt i Sunndal. Han var selv også aktiv i JazzåTeatret, både på scena «Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy» eller i «Øra Kafe», som han var med i fjor høst, selv om han gikk på cellegift. Han ville være med, han ønsket å bidra, selv om han var syk. Det var viktig for ham.

Han var også aktiv i styret for JazzåTeatret de siste årene.

Han var med i utallige bandkonstellasjoner i Sunndal som bassist, og hadde et lidenskapelig forhold til musikk, ikke minst amerikanske roots- og countryartister.

Fra 1987 har han jevnt og trutt skrevet store og små nyheter fra Sunndal og Tingvoll. Først i Aura Avis, og så som ansvarlig for Tidens Kravs lokalkontor i Sunndal fra 2006. Riktig nok med et avbrekk i 2005-2006, hvor han var redaktør i Opdalingen. De siste årene har han arbeidet som en stødig og ærekjær vaktsjef i Tidens Krav.

Selv om han de siste månedene skjønte at det ikke var så lang tid igjen greide han å holde på både humør og glede. Som han sa i portrettintervjuet Tidens Krav hadde med ham 1. august: – Å ligge her og smådeppe passer meg ikke.

Han var svært åpen med sine venner og bekjente også på Facebook om sine opp- og nedturer i sykdomsperioden. Han rørte mange med sitt mot og sin optimisme.

Sist helg fikk han servert skalldyrbord av gode venner i senga på verandaen ved Sunndal helsetun. Da hadde han fortsatt både humor og appetitt.

Vi som var så heldige å kjenne Kjell Ove vil for alltid forstå at det er bedre å se etter det positive enn å grunne over det triste og negative.

Våre tanker går til Kjell Oves nærmeste, barna Kristian, Amanda og Emilie og øvrig familie, og alle andre som kjenner på tomheten han etterlater seg. Kjell Ove vil bli savnet.

Vi lyser fred over Kjell Oves minne.