- Nå har vi trolig flere gode år i vente med en ansvarsfull forvaltning

Meninger

Skrevet av Rune Krogdahl, daglig leder i Orkla Fellesforvaltning

I Opdalingen var det 30. august et leserinnlegg fra tidligere styreleder i Orkla Fellesforvaltning Arne Nielsen. I innlegget var det flere grove faktafeil som ikke kan stå uimotsagt og som jeg skal forsøke å korrigere.

Fastsettelse av fiskeregler er som Nielsen sier noe av det viktigste vi i lokal forvaltning gjør. Trolig er det vår viktigste oppgave. Derfor har Orkla Fellesforvaltning lagt ned mye tid og ressurser på å få en god bestandsovervåking og fangstrapportering, slik at vi har best mulig beslutningsgrunnlag når fiskereglene fastsettes. Antall hunnlaks som står igjen i elva på høsten viser hvor godt reglene har fungert. Målet for oss i Orkla er at det hvert år skal stå igjen minimum ca 3500 hunnlaks (18911 kg). Er de færre så har vi ikke oppnådd Orklas gytebestandsmål (GBM). Målet er fastsatt av Miljødirektoratet. Hvor god forvaltningen av laksebestanden er måles altså på antall hunnlaks som er igjen i elva etter fiskesesongen.

Årsaken til at Miljødirektoratet nå foreslår å kutte sesongen i Orkla med 2 uker i neste 5 årsperiode er delvis på grunn av at vi ikke har oppnådd GBM i 2 (2017 og 2018) av de fire siste sesongene og delvis for at GBM IKKE ble oppnådd i de foregående 5 sesongene (2012-2016).

Nielsen sin påstand om at MD foreslår at vi kuttes med 2 uker på grunn av de siste 3 år forvaltning er direkte feil. Fakta er at de siste 3 år har vi klart å oppnå GBM i 2 av sesongene. Forrige gang GBM ble oppnådd var i 2011!

Feil er også Arne Nielsen sin påstand om at styret og daglig leder de siste 3 år har åpnet for økt uttak av hunnlaks i juni. Hunnlaksen var totalfredet i 2017, fredet i juli og august i 2018, mens man for 2019 innførte en hunnlakskvote på maks en fisk pr person. For 2020 har man beholdt hunnlakskvoten på 1 laks per person i juni og i tillegg innført fredning i juli og august. Med andre ord kunne hver fisker bare avlive 1 hunnlaks i juni i år.

Fakta er at man de siste 3 år og inneværende sesong har hatt de strengeste regler for uttak av hunnlaks i juni noensinne.

Alle tidligere år har man hatt muligheten til å slå i hjel flere hunnlaks i juni. For eksempel de siste 2 år Arne Nielsen var styreleder kunne man avlive 4 hunnlaks, en makskvote som ble innført i 2015. Hunnlaksfredning ble innført i først 2012 og gjaldt de første årene kun i august. Derfor forstår jeg slett ikke hvordan Arne Nielsen kan påstå at det «fra 2006 var omfattende fredning av hunnlaksen med strenge kvoter og begrenset fisketid».

Fakta er at i 2006 og 2007 kunne hver fisker ta 2 laks hver eneste dag, hunn som hann, igjennom hele sesongen!

Gytebestanden i Orkla har hatt en positiv utvikling de siste årene, noe Norsk Institutt for naturforskning bekrefter i sin siste Orkla-rapport (2019): «En betydelig økning i gytebestanden ovenfor Bjørsetdammen i årene 2014 til 2018, vil kunne føre til at det igjen blir en økning i innsiget av laks i Orkla fra og med 2020.» Fra bunnårene i 2013 og 2014 har kombinasjonen av kvoter og hunnlaksfredninger gjort at vi sakte, men sikkert har økt gytebestanden fram til i dag. Og det er med bakgrunn i dette at jeg ble overrasket av MD sitt forslag.

Årets gode fiskesesong med mye smålaks har vist at NINA hadde rett. Nå har vi trolig flere gode år i vente med en ansvarsfull forvaltning.

En forvaltning som i sommer har jobbet for å få beholde en 3 måneders sesong.