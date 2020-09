I vår region finnes en rekke fremragende matprodusenter som er sterke bidragsytere til å sette Trøndelag på matkaret

Meninger

Skrevet av Trøndelag Sør interkommunalt politisk råd, Isak V Busch, ordfører i Røros kommune, Arve Hitterdal, ordfører i Holtålen kommune, Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal kommune, Ola Øie, Ordfører i Rennebu kommune, Geir Arild Espenes, ordfører i Oppdal kommune og Jorid Jagtøyen, ordfører i Melhus kommune

Trondheim og Trøndelag har den siste tiden fått stor internasjonal og nasjonal oppmerksomhet som matregion og matdestinasjon, og dette er et resultat av årelang god og strategisk jobbing. Denne jobben kombinert med fantastiske råvarer, produsenter og foredlere med en sterk lidenskap for mat og drikke har ført til at Trøndelag er i ferd med å posisjonere seg som den fremste matregionen i Norden.

Et foreløpig høydepunkt kom da det ble kjent at Trøndelag som første region i Norge får status som European Region of Gastronomy i 2022. De siste tiårene har det vært en omfattende og bred satsing på å utvikle produsenter, infrastruktur og utstillingsvinduer for lokale og regionale mataktører. Dette har vært avgjørende for at Trøndelag skal kunne nå opp i en svært tøff internasjonal konkurranse.

De gode produksjons- og foredlingsbedriftene finnes i hele Trøndelag – fra fjell, til kyst, og fra by til land. I tillegg finnes restauranter av ypperste klasse i hele spekteret fra både fjelltopper til strandsona.

I vår region, som omfatter kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros, finnes en rekke fremragende matprodusenter som er sterke bidragsytere til å sette Trøndelag på matkaret. Disse skaper arbeidsplasser i distriktene, bygger lokal stolthet og identitet og står for viktig verdiskaping i lokalsamfunnene våre. Oi! Trøndersk Mat og Drikke er en sentral aktør når Trøndelag skal samles i arbeidet for å markere Trondheim og Trøndelag og som den viktige matdestinasjon i Nord-Europa.

Jobben som gjøres med å løfte frem kunnskap om trøndersk matproduksjon, rekruttering til matfag på videregående skoler, og forskning for midt-norsk jordbruk er viktig for Trøndelag. Oi! Trøndersk Mat og Drikke er selskapet bak Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim. Nå melder de om at det spøker for disse arrangementene i fremtiden, om ikke det skjer noe fort. Disse festivalene trekker i et normalår opp mot 250.000 besøkende, og er en svært viktig arena for både salg, markedsføring og nettverksbygging for trønderske matprodusenter.

Vi registrerer med forferdelse at matfestivaler som Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim så langt er ekskludert fra regjeringens krisehjelp, og likviditeten tar slutt 31. desember i år. Det er ikke gjort over natta å bygge opp igjen noe slikt, om det skulle forsvinne. Det vil være en katastrofe for Trøndelags matsatsing om dette går over ende, og vi ber om at regjeringen bevilger de tre millionene de har bedt om i krisehjelp, for å klare seg frem til neste sommer. 3 millioner synes som et beskjedent beløp, når vi samtidig vet at for eksempel oljemessa i Stavanger nylig fikk over 20 millioner i krisehjelp.