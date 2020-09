Meninger

Skrevet av fylkespolitikere Pål Sæther Eiden, Ingvill Dalseg og Henrik Kierulf

Samarbeidet med Trøndersk Matfestival er viktig for Oppdal smak av Fjell, sa daglig leder Ketil Jacobsen på radio E6. Oppdal har de beste råvarer som bidrar til det Trønderske festbord. Fjellmandel, limousin, lam og Hannes pøler må markedsføres og løftes i et felles samarbeidd rundt stolte mattradisjoner.

Trøndersk Matfestival er svært viktig for matsatsingen i regionen både når det gjelder synliggjøring, merkevarebygging, identitet og stolthet knyttet til matregionen Trøndelag.

En festival som samler mange mennesker har også store ringvirkninger for øvrig næringsliv. Festivalen er også et viktig bidrag når det gjelder rekruttering til restaurant- og matfagene, og fungerer som et lokomotiv for mindre lokale matfestivaler.

Trøndelag fylkeskommune er største eier i OI! Trøndersk mat og drikke og må ta et særlig ansvar for selskapet slik at vi kan fortsette det gode og viktige arbeidet som gjøres. Trøndelag fylkeskommune har i både strategi og handlingsprogram for innovasjon og verdiskapning pekt på både bioøkonomi og opplevelsesnæringer som to viktige satsingsområder.

Høyre vil få fylkeskommunen på banen for å redde festivalene.