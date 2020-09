Oppdal må ta ansvar når regjeringa svikter

Meninger

Skrevet av Ola Vollan, styremedlem i Grønn Ungdom Trøndelag

En stor humanitær krise har nådd vår verdensdel. Morialeiren en leir med kapasitet på 5000, men som har over 13 000. I går kveld brant denne leieren ned, og flere tusen står nå uten en plass å bo. Da skulle det bare mangle at vi i Norge hjelper de aller svakeste eller hva?

Nei mener regjeringen, som vil ta i mot 50 mennesker, når den greske regjeringen vil at vi skal ta i mot 150. 50 mennesker er alt for lite og alt for svakt med en regjering som inneholder KrF og Venstre. Det er rett å slett en skam fra regjeringen sin side å ikke ta i mot flere. Vi har mer enn nok plass, vi i Trøndelag kan ta i mot 50 å enda flere. Det er rett å slett å sparke på de som allerede ligger nede. Dette er mennesker som flykter fra krig og humanitære kriser, som vi i vesten har en stor indirekte skyld i. Så skal vi komme å si dere er ikke velkomne hit til Norge. Det er rett å slett flaut, tragisk og veldig skammelig.

Nå er det viktig at vi som kommune og som medmennesker står sammen og ønsker å bidra. Oppdal har plass og hjerterom til å ta i mot. Så hvorfor gjør vi ikke noe? Jeg vil gi en dirkete utfordring til ordfører Geir Arild og det er at du og den rødgrønne alliansen følger deres egne ungdomsparti, som ønsker å hente de mest sårbare til Norge. Fordi når regjeringen svikter, ja da må vi ta ansvar.