Mot opptur for Oppdalsmediene

Meninger

Skrevet av Knut I. Tønsberg

Den nye avisen bør ved å samle de redaksjonelle og markedsmessige ressursene kunne gi oss et bedre bilde av hva som foregår. Den må gi oss godt innhold som oppleves relevant og nyttig, ikke bare underholdende selv om det også hører med i form av sudoku, kryssord og tegneserie. Nytt om navn og personlig vinklinger trekker lesere og må i en lokalavis verdsettes høyt. Men også håndteres med skjønnsomhet. Konfliktstoff må dekkes mer avdempet enn i riksdekkende tabloidaviser. Næringsstoffet likeså - og her er en annen forskjell typisk mellom lokal- og riksmedier. En ny butikk vil være en genuin nyhet i en lokalavis, men en ikke-sak eller kanskje tekstreklame ellers.

Oppdal opplever en eventyrlig utvikling med et særdeles spennende næringsliv og rivende investeringslyst. Her ligger det kanskje mer mediestoff enn de to nåværende avisene i dag klarer å fange opp.

Attraktive hjemmesider forutsetter kontinuerlig oppdatering. Annonser er også lesestoff. En avis uten annonser mangler pusterom, men må plasseres med skjønnsomhet på nett for ikke å trette leseren.

Det blir en morsom høst for dem som skal planlegge den nye avisa. Prosessen de skal gjennom vil sikkert bli kreativ - og spennende for oss på utsida. Og om Opptur ikke blir navnet, bør forholdene ligge til rette for en mediemessig sådan.