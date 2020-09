E6-trasé: Rennebu Sp er naive

Meninger

Skrevet av Ove Stuen

Leser i Opdalingen 16.september Rennebu Senterpartis naive optimisme i forbindelse med Nye Veiers nye trasé.

Kan de ha fått optimismen i forbindelse med en ferietur forbi Kolomoen (krysset sør for Hamar, hvor Rv3 og E6 møtes)? Neppe. Det har eksistert i noen år, og er et høyhastighetskryss uten noe næringvirksomhet i nærområdet overhodet. Samme type kryss som planlegges på Langbrekka, så hvorfor det skulle være større grunnlag for næringsvirksomhet der?

Senterpartiet vil «styrke den næringa som allerede er», påstås det. Tørset hyttegrend er under utbygging, det fordi eksisterende reguleringsplan IKKE legger motorvei som nærmeste nabo. En slik motorvei vil gjøre eksisterende hytter verdiløse, og uferdige hytter uselgbare.

Selv har vi en hjortefarm, som riktignok blir lite direkte berørt, men det kommer en anleggsvei helt inn til hegnet. Vanlig biltrafikk vil nok gå bra, men anleggstrafikk blir noe annet. Særlig i kalvingstid og brunsttid kan dette ha fatale konsekvenser.

I mine øyne er likevel den viktigste grunnen til å være kritisk til Nye Veiers nåværende plan, at det legges nye, store, grønne areal under asfalt. Mengden trær som trengs for å produsere ett tonn bjelke, har i vekstperioden tatt opp 1700 kg CO2 (Ill. Vitenskap). Altså er hvert tre viktig i CO2 -balansen. Grønne areal er i ferd med å bli en knapphetsressurs, og er under stadig større press. Og et øyeblikks innfall (??) fra Nye Veier, bør ikke være grunn nok til å ødelegge nåværende grøntareal.

Når det da ligger en fullt brukbar løsning på bordet fra før, faktisk bedre, da den er kortere, skjønner jeg ikke argumentasjonen for å flytte E6.

Nye veier nevner stigningen fra Kløftbrua, men bygges det en lang nok bro, i kombinasjon med fyllmasse, vil dette problemet forsvinne. Rennebu kan til og med få en turistattraksjon, dersom arkitekturen tas på alvor. En lang bro vil også bortimot kunne eliminere viltpåkjørsler som er et problem allerede nå, og kommer til å bli større (uten svært omfattende tiltak) om E6 flyttes til Granholtet.

Om en ser på kartet, virker det relativt sannsynlig at Nye Veier, i neste omgang, vil legge E6 på østsiden av jernbanen hele veien forbi Oppdal.

I tilfelle er det jo en lur, eller kanskje mer sleip, taktikk, da inngrepene hver for seg ikke nødvendigvis virker så store, men til sammen blir de massive.

Her bør berørte kommuner avkreve Nye Veier entydige svar, og Fylkesmannens miljøvernavdeling må komme på banen.